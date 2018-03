La alcaldesa de Cáceres mantiene el no a la mina de litio tras reunirse con la empresa Lugar donde se han llevado a cabo trabajos de investigación para la mina.: / HOY Elena Nevado ha afirmado que Tecnología Extremeña del Litio no ha despejado ni una sola duda de las cuestiones planteadas EFE Lunes, 12 marzo 2018, 14:25

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, mantiene su «no rotundo» al proyecto de mina de litio a cielo abierto en el paraje Valdeflores, tras su reunión con la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), que «no ha despejado ni una sola duda de las cuestiones» que se le han planteado.

«Sus respuestas han sido negativas, la nuestra también lo sigue siendo», ha dicho la alcaldesa cacereña en un encuentro posterior con los medios, tras las reunión, que ha durado casi dos horas.

Elena Nevado ha dicho que la postura del Ayuntamiento no ha variado un ápice, ya que «no se ha despejado ni una sola duda, ni de empleo, ni medioambiental. El papel aguanta todas las cifras, pero la realidad es diferente».

Preguntada por los puestos de trabajo que baraja TEL y que ya cifra en un millar, la alcaldesa ha precisado que «no ha habido aclaraciones al respecto, así como tampoco sobre de dónde sacarán las grandes cantidades de agua que necesita en el proceso».

Al analizar los pros y contra del proyecto, dice que «son muchos más los motivos para mantener el rotundo no», ha aclarado Nevado, que también ha precisado que la apuesta de TEL «choca frontalmente con el modelo de desarrollo sostenible de la ciudad».

En este sentido, ha dicho que se trata de una industria minera que no aporta beneficios a la ciudad, no es un proyecto consolidado en el tiempo y no aportará industrias asociadas «como nos han reconocido en la reunión; algo que nos parecía fundamental», ha recalcado la alcaldesa.

Según Nevado, «no hay realidades que acrediten esas cifra de empleos», que considera «no es más que una excusa para vendernos el proyecto», como tampoco hay un plan medioambiental seguro mientras solicitan que se cambie el Plan General Municipal (PGM) «para que nos carguemos todo el área de protección de la Montaña y sus zonas verdes».

Ha explicado que la empresa ha solicitado una modificación del PGM para que el pleno apruebe el uso extractivo en el paraje donde se ubica el yacimiento de litio, a escasos kilómetros del casco urbano.

«Esa mina está tan cerca de mi casa como el propio Ayuntamiento», ha precisado la regidora cacereña.

En cuanto a la tramitación de la modificación del PGM, que ya ha sido cursada, Nevado prevé que sea en el pleno de abril cuando los grupos municipales decidan con su voto dar luz verde al proyecto o enterrarlo definitivamente.

A este respecto, Nevado ha asegurado que no ha mantenido comunicación con la Junta sobre el proyecto y ha señalado que «el Gobierno regional se pone de perfil y le traslada el problema al Ayuntamiento».

Además, ha aclarado que en este caso concreto el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital «no tiene ninguna competencia, porque está delegada en la Junta».

«Si este proyecto fuese tan beneficioso, sería el Gobierno regional el que lo estuviera liderando», ha ironizado la alcaldesa, que ha instado al presidente, Guillermo Fernández Vara, a «que se moje y diga a todos los cacereños si esto es un PIR» (Proyecto de Interés Regional).

Por último, Nevado ha manifestado que el desarrollo de Cáceres vendrá de «un modelo económico basado en nuestro patrimonio de la humanidad, que tiene que servir para seguir creando empleos y riqueza; no como otros proyectos que tienen fecha de caducidad».