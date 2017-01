Un Juzgado señala que no es obligatorio elaborar un catálogo de vestigios franquistas

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz estima que "no es algo automático ni obligatorio en todos los municipios" la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas, como ha solicitado el abogado madrileño Eduardo Ranz al Ayuntamiento de Badajoz mediante un recurso contencioso administrativo.

La sentencia, que no es firme y contra la que cabe presentar un recurso de apelación, dimana de un recurso interpuesto por un particular, el citado abogado, "contra la resolución desestimatoria tácita de reclamación" por la cual el letrado "pretendía el ejercicio de derecho de petición solicitando la retirada de insignias, placas y otros objetos, así como la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la Dictadura Franquista".

Así lo ha explicado en rueda de prensa al término de la Junta de Gobierno Local de este viernes la portavoz del equipo de gobierno del consistorio de la capital pacense, María José Solana, quien ha precisado que, en este caso, la sentencia "acoge las alegaciones presentadas por el ayuntamiento" y "desestima la demanda presentada al considerar que la elaboración de ese catálogo no es algo automático y obligatorio en todos los municipios".

Dicha elaboración, ha aseverado, "depende" según el fallo de la sentencia "de las circunstancias de cada caso y cuando se aporten elementos de prueba necesarios para concluir que existen vestigios de exaltación de su represión, de la sublevación militar y de la Guerra Civil", a la vez que establece una imposición de costas a la parte actora, que se refiere "en general" a la ciudad de Badajoz.

Ejemplos

A este respecto, María José Solana ha señalado que el abogado aporta "un par de ejemplos" en la capital pacense de este tipo de vestigios como los escudos con un supuesto "incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica" situados en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística en la avenida de Europa y en la fachada de un edificio de la Plaza del Pilar.

Al mismo tiempo, ha insistido en que la sentencia "no entra" en que "eso deba o no retirarse" y estima en todo caso que ese catálogo "no es obligatorio y en ningún caso refleja esos casos como una supuesta exaltación de lo que es la figura de la represión o la figura de la dictadura franquista". "Lo que hace la sentencia es exclusivamente basarse en lo que es la demanda de la parte actora, no entra en más consideraciones", ha aseverado.

Esta sentencia ha sido vista en la Junta de Gobierno Local de este viernes, que ha dado cuenta de otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo dimanante de un recurso presentado por una empresa contra la resolución dictada por la Tesorería del ayuntamiento, en virtud de la cual se desestimaba un recurso de reposición presentado por esta empresa referente a abonos de recibos de liquidación del IBI.

En este sentido, ha explicado que la sentencia entiende que la naturaleza del inmueble afectado es rústico y por ello no procede el impuesto del IBI, estima el recurso y acuerda "dejar sin efecto" la resolución de Tesorería, de modo que debe procederse a girar las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2014 y 2015.

Felicitaciones y menciones

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a una serie de propuestas de la Delegación de Bomberos y su concejal delegado, Francisco Javier Gutiérrez, para la mención pública y felicitación a título individual a diferentes funcionarios del Ayuntamiento de Badajoz "por la conducta excepcional" y el nivel de dedicación superior a lo ordinario al propuesto".

También se ha valorado que la "trayectoria continuada de colaboración" con las labores de Protección Civil "está más que demostrada" a través de los "numerosos" servicios de los que forma parte contribuyendo a su presencia y aportaciones a facilitar la labor de los voluntarios y a disminuir los riesgos propios de las actividades que presta el servicio.

Solana ha concretado que las personas propuestas y aprobadas como mención pública y felicitación son Antonio Nogales, intendente de la Policía Local de Badajoz; Francisco Javier Lozano y Jorge Beltrán Hernández, oficiales de la Policía Local de Badajoz; José Díez Delgado y David Luis Alonso, jefes de equipos de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Badajoz y José Antonio Rodríguez Vázquez, subjefe del citado equipo de Protección Civil.

También se ha distinguido con una felicitación y mención pública a título colectivo a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Albuera y con una otra a la de Montijo, a la vez que se ha concedido la Medalla al mérito de Protección Civil con el distintivo bronce a Vicente Moreno, jefe de equipo de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Badajoz.