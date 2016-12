Ropero llama "fascista" a Pozo y éste le replica: "Muérete ya"

Muy bonito todo. ¿Sabemos quienes son y el motivo de por qué los tres ...(que cada uno ponga el calificativo) del PP no abandonan el pleno junto a sus compañeros? ¡Qué grandes compañeros!

No solo creo que pueda haber discrepancias ideológicas, es que entiendo que tiene que haberlas porque eso es la pluralidad y el enriquecimiento para gobernar con amplitud de miras y desde cualquier perspectiva que favorezca a los ciudadanos, pero esos ataques personales por parte de nadie, sean del partido que sean y piensen como piensesn

Los dos a la calle y que se queden sin su sueldo público. Yo no quiero pagar de mis impuestos a estos dos sinvergüenzas

Renegando de cualquier insulto, y sobre todo cuando se produce en una Institución, me parece a mi que Ropero no dice "fascista", pero vamos que me da igual, cuando se llega a esos términos se pierde toda razón.