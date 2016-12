«Las abejas son el mejor termómetro ambiental»

Como muchos en Fuenlabrada, tiene una nave en el polígono, un camión con grúa y muchos kilómetros al volante. Advierte de que la trashumancia está en peligro.

¿Tan difícil es ahora encontrar ahora un emplazamiento?

Cada vez ponen más trabas. En Salamanca, por ejemplo, en algunos sitios ahora tienes que pagar un precio al dueño de la finca y otra a los Ayuntamientos. No tiene mucho sentido pagar dos veces por lo mismo.

¿Cuánto se paga, habitualmente?

No hay un precio fijo. En algunos sitios no nos piden nada porque a los agricultores les interesa que haya abejas en su finca para polinizar mejor los cultivos. Otros nos piden un poco de miel. Tampoco es lo mismo ponerlo en una finca de muchas flores que en otra de pocas.

¿Qué cultivos son los mejores?

En teoría, los que usen menos pesticidas. Las abeja son muy sensibles a los abonos. El girasol de Huelva, por ejemplo, siempre fue un buen sitio, ahora ya no. Han cambiado la variedad y las colmenas no se llenan de miel. También afecta la temperatura. Son el mejor termómetro ambiental. El despoblamiento y todos los problemas de ahora sufrimos no son más que la consecuencia de los problemas ambientales.