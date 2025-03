Viva lo 'anormal'. Debes distinguirte

Solange Vázquez Miércoles, 16 de agosto 2023, 00:58 Comenta Compartir

Los que se hayan retirado del ruedo y se hayan cortado la coleta... ellos verán, ¡y que dejen sitio al resto que aún quiere ligar ... y/o enamorarse! «Los 60 son una edad en la que experimentamos el amor como un baile lento y elegante», sentencia el sexólogo Andrés Suro...... Eh, que esto no se malinterprete que algunos y algunas igual nos ofrecen un reguetón que nos deje bizcos. «Las hormonas no juegan un papel tan importante», añade. Y, bueno, esto tiene sus inconvenientes, pero, cuidadín, también sus ventajas si queremos verlas (no somos tan esclavos de nuestros instintos básicos). «Pero la 'chispa' no ha desaparecido», puntualiza el sexólogo. Y hay mucho «soltero y soltera de oro».

Eso sí, despiadadamente sabios: «En esta etapa permanecen en tu vida ya sólo las personas que te importan, y eso es importante para el amor». «Hay que aprovechar todo tu encanto y serenidad... y buscar actividades donde haya personas afines a tus intereses: lo mismo puede ser una verbena que un portal de citas», señala el especialista.«Seguimos teniendo ganas de ligar y es el momento de poner toda la carne en el asador.Lo que sabes hacer bien, lo que controlas, todo lo que has aprendido con el método de ensayo-error nos da un plus», sostiene María Pasión, experta en relaciones de pareja y 'dating', quien nos da una clave: «No te presentes como una persona 'normal', destaca tus peculiaridades. La 'normalidad' es un 'matapasiones'». Y queremos pasión... ¿O no?

