Hay vida más allá de WhatsApp

Los móviles se han convertido en una pieza indispensable de nuestro día a día. Llamadas telefónicas, mensajería instantánea, pagos entre particulares, fotografías… Lo que no ... hace un smartphone por sí mismo, lo posibilita alguna de las millones de aplicaciones disponibles en las tiendas digitales, aunque la mayoría de los usuarios recurren casi siempre a las mismas: WhatsApp, Facebook, Instagram, Netflix, Spotify… De hecho, el último informe 'State of Mobile' de la firma de análisis data.ai las incluye, junto a TikTok y Snapchat, entre las más descargadas en todo el mundo.Con todo, existen otras aplicaciones tremendamente útiles, que permiten agilizar trámites administrativos, realizar un seguimiento de gastos, digitalizar documentos e incluso administrar contraseñas. Estas son algunas.

Para aquellos jóvenes que se aventuran a vivir en pareja (o compartir piso), Splitwise se ha convertido en una tabla salvavidas. Su cometido es registrar todos los gastos conjuntos, de forma que sepamos de un vistazo quién pagó qué y cuánto le debe al otro. Algo nada sencillo a final de mes, después de haber pasado varias veces por el supermercado y abonado las facturas de suministros. Por supuesto, también resulta útil para escapadas de fin de semana entre amigos, especialmente si alguno sigue acogiéndose a la excusa de no haber activado Bizum o disponer de efectivo.

Las brechas de seguridad se han convertido en la principal lacra del mundo hiperconectado: nunca se sabe cuándo pueden quedar expuestos nuestros datos bancarios o el contenido multimedia de nuestro teléfono (nube mediante). Contar con un gestor de contraseñas como el que nos ocupa se antoja fundamental, especialmente por su capacidad para generar combinaciones seguras, que nunca más tengamos que memorizar al poder sincronizarse con un sinfín de dispositivos. También ofrece alertas de seguridad sobre sitios web comprometidos y la reutilización de contraseñas.

Aunque a paso lento, la administración digital española está cambiando. Muchos de los trámites que hace años resultaban farragosos, ahora se han simplificado gracias a sistemas de identificación como la 'app' 'Cl@ve PIN'. Hasta la Dirección General de Tráfico ha lanzado su propia aplicación ('MiDGT'), con la que disponer del carné de conducir y la documentación de nuestro vehículo en el móvil. La joya de la corona es 'Mi carpeta Ciudadana', donde cualquier ciudadano puede solicitar más de 40 prestaciones sociales y consultar sus datos, documentos y expedientes (canaliza los diferentes organismos del Estado y las comunidades autónomas).

Los smartphones más avanzados ya incluyen la función de digitalizar documentos a través de su aplicación de cámara. Si no es su caso o los resultados no le convencen, nada mejor que soluciones específicas como TurboScan: basta con enfocar el documento con la óptica trasera, definir sus márgenes y obtener una imagen de calidad sorprendente. A posteriori podemos almacenarla en la nube, enviarla por correo electrónico, guardarla en el carrete del teléfono e incluso protegerla mediante reconocimiento biométrico por si alberga información sensible.

La base de usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea no deja de crecer, especialmente cuando WhatsApp se cae. No en vano, los de Meta suelen adoptar las funciones de Telegram meses después. Entre sus ventajas destacan la sincronización con todos nuestros dispositivos, el envío de archivos multimedia sin limitación de tipología o tamaño, el empleo de tres protocolos de cifrado para que la información enviada quede ajena a los ciberdelincuentes y la posibilidad de gestionar grupos de hasta 200.000 usuarios.

Cuando se habla de geolocalización, Google Maps suele ser la opción predilecta. Sin embargo, Citymapper también tiene mucho que aportar a la hora de guiarnos de un sitio a otro; sobre todo si nos encontramos en una gran ciudad y queremos movernos en transporte público. Por ejemplo, indica cuándo llegará el próximo metro, en qué vagón deberíamos montarnos para caminar lo menos posible o qué salida es la más conveniente para nuestro destino. También incluye un práctico comparador de tarifas de taxi, VTC y 'carsharing'.

Aunque las aplicaciones de cámara nativas ofrecen cada vez más opciones de edición fotográfica, no pocos usuarios recurren a soluciones de terceros como VSCO. Permite importar imágenes en formato profesional (RAW) e incluye una biblioteca con más de 200 preajustes. También ofrece herramientas avanzadas de edición de vídeo (HSL) y facilita la creación de collages en movimiento.

Los móviles también se usan cada vez más como carteras digitales: almacenan billetes de tren, tarjetas de crédito, entradas de cine… Sin embargo, no todas las tarjetas de fidelización (supermercado, grandes superficies...) son compatibles con las aplicaciones 'Cartera' de iPhone o 'Wallet' de Android. Una forma de llevarlas siempre es Stocard, que digitaliza sus códigos de barras para almacenarlas en un mismo sitio.

Si nuestro smartphone tiene sus años, lo más habitual es que no integre un lector de códigos QR. Estos patrones se popularizaron con la pandemia y han terminado quedándose en las mesas de bares y restaurantes, a modo de carta. Para leerlos podemos optar por 'apps' como esta, gratuita y compatible con códigos de barras estándar. Los usuarios más avanzados también pueden crear sus propios códigos cual tarjetas de visita.

Esta 'app' resulta el complemento perfecto si queremos pagar en tiendas por Internet sin aportar nuestros datos bancarios: tan solo hay que descargarla y asociar nuestra cuenta corriente o tarjeta de crédito. Además, permite enviar dinero a otros usuarios (de cualquier parte del mundo), pagar a plazos, gestionar suscripciones o hacer donativos. La guinda es su política de 'protección al comprador', que nos devuelve el dinero en determinadas condiciones si tenemos problemas con alguna compra.