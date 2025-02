¿Sabes cuánto tiempo pasamos en internet?

J.C. Martes, 11 de abril 2023, 18:12 Comenta Compartir

La pandemia trajo consigo muchos cambios de hábitos, entre ellos un incremento del tiempo que pasamos delante de una pantalla -móvil, televisión, ordenador...-. Sin embargo, ... esta situación podría estar a punto de revertirse. Es una de las conclusiones del informe 'Digital 2023 Global Overview', elaborado por las firmas We Are Social y Meltwater: han descendido las horas que navegamos por Internet. ¿Repentino desinterés? No, es que tras la COVID-19 nos hemos vuelto más selectivos. «La gente está más concienciada en lo que al uso de las nuevas tecnologías respecta. Priorizan la calidad de sus experiencias conectadas más que la cantidad», explica en el prólogo del informe el analista Simon Kemp.

Según este documento, 5.160 millones de personas utilizan Internet, un 64,4% de la población mundial. Además, 5.440 millones de personas tienen al menos un teléfono móvil y 4.760 millones usa plataformas o redes sociales. Y estos números irán creciendo aún más. Es en el tiempo de uso de Internet donde se detecta un descenso: los encuestados -de entre 16 y 64 años- pasan una media de 6 horas y 37 minutos conectados a diario. ¿Mucho? Sí, pero 20 minutos menos que el año anterior. En el otro extremo, en los últimos doce meses ha aumentado el tiempo diario dedicado a ver la televisión (3 horas y 23 minutos), mirar las redes sociales (2 horas y 31 minutos), escuchar música en streaming (1 hora y 38 minutos) y jugar con videojuegos (1 hora y 14 minutos). Velocidad de conexión Uno de los datos más llamativos del estudio es la clasificasción de países en función de las horas que sus habitantes pasan navegando por Internet. ¿Estamos muy enganchados? Pues no tanto: España dedica una media diaria de 5 horas y 45 minutos y ocupa el puesto 36 en la lista, que conforman 46 países. Y todavía menos tiempo que en España dedican en Suiza, Bélgica, Holanda, Francia, China, Austria, Corea del Sur, Alemania, Dinamarca y la meca tecnológica que representa Japón donde, paradójicamente, solo pasan 3 horas y 45 minutos en la red. A la cabeza del ranking, Sudáfrica, con 9 horas y 38 minutos enganchados a Internet cada día -el Gobierno ha llevado a cabo un plan de expansión de la conexión por el país-, seguida por Brasil, Filipinas, Argentina y Colombia (todos estos países con registros por encima de las 9 horas). En lo que a España respecta, hay un reparto equitativo en el tiempo que pasamos navegando desde el ordenador (49,9%) y desde el smartphone (50,1%). Esto pese a que nos situamos en la parte baja de la tabla en cuanto a velocidad máxima de conexión a Internet móvil (34 Megabytes por segundo). Por contra, nos encontramos en el top diez de conexiones fijas más veloces, con una media de 167 Mbps. El récord 9 horas y 38 minutos es el tiempo que pasan los sudafricanos en Internet. En la cola de países menos enganchados figura Japón, que pese a ser la meca tecnológica no dedica ni cuatro horas al día. ¿Y qué miramos en Internet? El 57,8% de los encuestados dicen buscar información, pero también se usa la red para mantener el contacto con amigos y familiares, para consultar noticias en medios de comunicación, ver vídeos o inspirarse. Poca gente hace referencia a que lo usa por negocios, clara señal de que ha descendido el teletrabajo. Otro de los rankings del informe hace referencia a las redes sociales y refleja el 'castigo' de los internautas a Twitter, una de las menos utilizadas (aunque mantiene 556 millones de usuarios). Facebook corona la lista con 2.958 millones, seguida por YouTube (2.514 millones), WhatsApp e Instagram (con 2.000 millones cada una). A cierta distancia encontramos al gigante chino WeChat (1.309) y a TikTok, con 1.051 millones de usuarios aunque en sorprendente crecimiento. Cómo vencer la adicción Los datos del tiempo que pasamos delante de las pantallas son preocupantes, pero tanto Apple como Google ofrecen herramientas para controlarnos -están disponibles dentro de los menús de ajustes de iOS y Android-. A este respecto, Tristan Harris, antiguo ingeniero de Google y fundador del Center for Humane Technology, recomienda desactivar las notificaciones provenientes de aplicaciones superfluas e instalar las mínimas 'apps' posibles en nuestro teléfono. También agruparlas por categorías y dejar en la pantalla principal solo las cuatro o cinco que más utilicemos (a ser posible, que no sean redes sociales).

