Cómo configurar el móvil para no volverte loco si te lo roban

Para bien o para mal, el teléfono móvil se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo. Hay quien incluso siente palpitaciones por el mero ... hecho de olvidarlo en casa o ir justos de batería. Y no digamos si echamos la mano al bolsillo... y no está. ¿Lo habré perdido? ¿Me lo han robado? La preocupación no viene solo por el valor económico del dispositivo (que también) sino por todo el contenido sensible que almacena: fotografías íntimas, contraseñas para acceder a los datos bancarios, redes sociales o a nuestras conversaciones de WhatsApp...

Precisamente para evitar todos estos quebraderos de cabeza, la firma de ciberseguridad ESET nos enseña a configurar el móvil para que, en caso de pérdida o robo, nos llevemos menos disgusto. Estos son algunos de sus consejos. Despídete del PIN de 4 cifras Lo primero que solemos hacer al comprar un teléfono es protegerlo mediante contraseña. Es la regla de oro para evitar que los cacos lo restauren y lo vendan (o usen como propio). Ahora bien, muchos usuarios optan por introducir un PIN de cuatro cifras que cualquiera de nuestro alrededor puede memorizar en un segundo. El experto en ciberseguridad Josep Albors recomienda «usar otros sistemas de bloqueo como las contraseñas largas, la huella dactilar o el reconocimiento facial», por ser más difíciles de esquivar. Apunta el código IMEI El código IMEI es el número de identificador único de nuestro smartphone y resulta tremendamente útil a la hora de denunciar su robo. Algunas operadoras también pueden utilizarlo para bloquear el terminal a distancia. Para averiguar nuestro IMEI sólo tenemos que pulsar *#06# desde la aplicación de llamada: una vez en pantalla conviene apuntarlo en un papel y mantenerlo a buen recaudo, por si las moscas. Memoriza tus contraseñas de iCloud o Google Drive La llegada de los servicios de almacenamiento en la nube hizo que la capacidad de almacenamiento de los teléfonos perdiese importancia. Todas nuestras fotos, vídeos y documentos permanecen a buen recaudo en los servidores de Google Drive o iCloud, por lo que debemos blindar el acceso al aparato convenientemente. Si nos roban el móvil será crucial recordar la contraseña de nuestra cuenta en la nube, de forma que podamos recuperar todo el contenido e información. Siempre que sea posible activaremos, además, el doble factor de autenticación, sistema con el que autorizar o denegar los inicios de sesión mediante un dispositivo secundario. Activa la localización Tanto Android como iOS ofrecen opciones para encontrar nuestro teléfono en un mapa, además de borrarlo e inutilizarlo de forma remota. Para ello debemos tener activada la localización del dispositivo a través del respectivo menú de ajustes. Podemos conocer la ubicación del aparato en cualquier momento, accediendo a los sitios web de Google ('Encontrar mi dispositivo') y Apple ('Buscar Dispositivos). Configura un contacto de emergencia El mundo está lleno de buenos samaritanos y, en ocasiones, al dejarnos el móvil olvidado en cualquier parte, habrá quien intente ponerse en contacto con nosotros para devolvérnoslo. Para ello suele recurrirse al contacto de emergencia que tengamos configurado, accesible para todo el mundo desde la pantalla de bloqueo. Configurarlo es tan sencillo como acceder a la aplicación de ajustes y buscar 'Contactos de emergencia'. Si tenemos un segundo número de teléfono (como el fijo de casa), podemos incluirlo para facilitar la recuperación. Protege tus aplicaciones de forma individual Además de utilizar una contraseña para bloquear nuestro sistema operativo móvil, nunca está de más impedir el libre acceso a determinadas aplicaciones. Algunas, como WhatsApp, imponen el reconocimiento facial o dactilar si habilitamos la opción 'Bloqueo de pantalla' dentro de sus ajustes de 'Privacidad'. Instala una solución de seguridad Aunque las más habituales son los antivirus (especialmente en móviles Android), existen aplicaciones diseñadas para tomar una foto de quien intente desbloquear el smartphone en nuestra ausencia. Otras detectan si el aparato está en movimiento e incluso si alguien le ha cambiado la tarjeta SIM. Realiza copias de seguridad periódicas Activar las copias de seguridad en la nube permite que, en caso de haber perdido el móvil, podamos volcar toda la información y aplicaciones en un gadget nuevo. Será como si nada hubiese ocurrido... salvo por el desembolso imprevisto. El experto de ESET recuerda, por último, la importancia de notificar tanto a la Policía como a nuestra operadora de telefonía de la desaparición o el robo del smartphone: «Esto se debe realizar no solo para que se te informe en caso de que se recupere, sino también para evitar que se te atribuyan posibles delitos realizados usando la línea telefónica que tienes contratada en ese terminal», explica Josep Albors.

