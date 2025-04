Interrumpimos al que habla, olvidamos cosas... ¿Y si es déficit de atención y no lo sabemos?

La cafeína, un remedio prometedor en adultos

Ante la polémica sobre el uso de ciertos medicamentos derivados, por ejemplo, del metilfenidato para tratar el TDAH, se han abierto investigaciones para buscar alternativas. Una de ellas, muy poco rebuscada pero, al parecer, eficaz: la cafeína. Suena raro, porque las personas que sufren este trastorno, en principio, lo que no necesitarían es elevar su estimulación ni su actividad, ¿no? Pues una revisión sistemática de estudios en animales publicada en la revista científica 'Nutrients' concluye que el consumo pautado de cafeína puede incrementar la atención y la capacidad de retención en adolescentes y adultos que padecen este trastorno. «Esta sustancia mejora esta clase de procedimientos cognitivos y aumenta la capacidad y flexibilidad de la atención espacial y selectiva, como en la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo», explica Javier Vázquez, investigador del grupo Cognitive NeuroLab y uno de los autores principales de este trabajo. Además, el científico tranquiliza a quienes 'temen' al café asegurando que el tratamiento controlado de esta sustancia «no altera la presión arterial ni conlleva una subida o una bajada del peso corporal». No obstante, admite que no es la panacea para todo: aunque la cafeína viene bien para paliar los síntomas relacionados con la atención y la memoria, no está clara su efectividad para controlar otros dos rasgos típicos del TDAH: la hiperactividad y la impulsividad.