Si el covid te ha dejado dolor de piernas, no te pares

El covid todavía está entre nosotros aunque nos hayamos olvidado ya de la pandemia. Se producen nuevos casos y muchas personas sufren las secuelas que ... ha dejado la enfermedad. De hecho, una de las consultas más frecuentes en Internet sobre temas relacionados con la salud es la de: 'dolor de piernas tras el covid'. Así lo han detectado los fisioterapeutas con las herramientas que utilizan para conocer qué problemas preocupan a la población relacionados con su área de trabajo.

«Es una evidencia que muchas personas que han pasado el covid sufren dolores de piernas», confirma el fisioterapeuta Iñigo Junquera, de la plataforma FisioOnline. Según los datos que maneja, son decenas de miles de personas las que buscan en Internet soluciones para esto. «Las investigaciones realizadas muestran que suele ser el síntoma más resistente a la remisión, lo que motivó la etiqueta diagnóstica genérica de fatiga postviral», señala el doctor en psicología clínica Joaquín Mateu.

Una cosa dejan clara los expertos: aún no hay evidencias científicas que expliquen el vínculo que existe entre la enfermedad infecciosa y el dolor de piernas que muchas personas que la han pasado sufren. Pero sí apuntan algunos de los posibles motivos de esta secuela.

Las causas

Irritación del sistema nervioso. La infección por covid, como en una gripe, irrita el sistema nervioso. Esa irritación en la raíz de los nervios da lugar a dolores articulares y de músculos, apunta Junquera. Puede que, aunque se haya superado la enfermedad, esa irritación «no termine de apagarse», añade.

Menor actividad física a la que lleva la propia enfermedad. La inactividad se puede traducir, principalmente, en dolores musculares y de articulaciones, detalla el fisioterapeuta.

Efecto del riñón. Algunos estudios relacionan el covid con pérdida de la función renal meses después de pasar la enfermedad. Ylo que sí es una evidencia es que estar cansado continuamente es síntoma de problema renal.

Qué hay que hacer

«Tengo dolor muscular en ambas piernas, que es más intenso en los muslos. Es similar al de las agujetas. Me preocupa que persista y me incapacite en el ámbito personal y laboral. De momento, me impide dormir y mi rendimiento está descendiendo de forma preocupante». Es la consulta que le hizo al fisioterapaute uno de sus pacientes, un hombre de 56 años que había pasado el covid. Y casos similares se están viendo en cualquier consulta de fisioterapia. Ante esa situación, los especialistas nos indican algunos ejercicios y cambios de hábitos que pueden ayudan a superar este problema.

Actividad física suave, diaria y de baja intensidad. «Nuestras articulaciones y músculos están diseñados para moverse, por lo que cualquier ejercicio suave es beneficioso.Son aconsejables los ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad como yoga, pilates, taichi, subir escaleras, ejercicios con gomas elásticas, caminar, hacer bicicleta, nadar o estiramientos», precisa el traumatólogo Félix López, experto en secuelas articulares y musculares del covid. «Los estiramientos suaves de piernas deben centrarse en la cadena posterior, en el músculo psoas y los isquiotibiales. Y deben ser sesiones cortas», completa Iñigo Junquera.

Automasajes miofaciales. Son técnicas dirigidas a liberar la tensión en las fascias –tejido blando conjuntivo que rodea los músculos, órganos y nervios y que les dotan de estiramiento y movilidad–. Se puede utilizar un rodillo de masaje: nos tumbamos en el suelo sobre el rodillo y lo deslizamos hacia arriba y hacia abajo por diferentes zonas de espalda y piernas.

Dejar el café y otros estimulantes como el té. ¿Cómo saber si el café o el té nos afecta? Junquera propone hacer la prueba de dejar de forma temporal las bebidas estimulantes. Si el dolor de piernas se hace intenso durante un corto período, «sería como si estamos pasando un síndrome de abstinencia», explica. Y si al superar esa etapa inicial disminuye el malestar es que nos perjudicaban estas bebidas.

Puede dar lugar a falta de concentración y depresión El dolor muscular y el cansancio prolongado limita las actividades diarias, pero también puede afectar a la salud mental. Un trabajo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en colaboración con el hospital Sant Pau, publicado en el 'Journal of Neurology', revela que ese cansancio que sufren pacientes con postcovid causa falta de concentración, apatía e incluso depresión. «El cansancio persistente es algo muy invalidante y limita mucho la calidad de vida de las personas», afirma Marco Calabria, uno de los investigadores del estudio. «Nuestros resultados evidencian que existe un déficit cognitivo en algunos pacientes después de la enfermedad y que la fatiga puede tener un papel importante».

20% De personas que se han contagiado de covid experimenta diversas secuelas a medio y largo plazo después de recuperarse de la enfermedad inicial. Una de las más habituales es el cansancio.