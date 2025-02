Activos, risueños, sociables... y hundidos: así es la depresión sonriente

El amigo que se ríe tanto y bromea todo el tiempo, la compañera de trabajo que puede con todo y más y que todavía tiene ... tiempo para una vertiginosa vida social, el familiar que es la alegría de la huerta y sobrelleva admirablemente todos los vaivenes de una vida que no es fácil... ¿Y si nos dicen que estas personas están, en realidad, muy deprimidas? Si alguien piensa que esto es, simplemente, imposible, se equivoca. Se trata de una depresión sonriente, conocida médicamente como depresión atípica y, aunque no es la forma habitual de expresión de este trastorno, tampoco es raro. «Ocurre con más frecuencia de la que creemos», señala Narcís Cardoner, director del Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona.

«Se trata de una depresión igual a cualquier otra -subraya el psiquiatra-, pero con una expresión clínica que no es la convencional, que se caracteriza por mostrar tristeza, abandono, pensamientos de discapacidad y culpa, de querer dejarlo todo, hasta pensamientos de suicidio... En el caso de la depresión sonriente no apreciamos nada de esto, el aspecto de los afectados mimetiza la normalidad: no se les ve decaídos, mantienen su ritmo de vida y afectivamente también muestran normalidad, pero...».

El tiempo apremia

Tras ese 'pero' y esos puntos suspensivos viene todo el dolor del mundo. Porque sólo hay algo peor que estar hundido: tener que disimular que no es así. Es la enorme carga que llevan encima las personas que sufren una depresión sonriente. «En esencia, sienten lo mismo que los demás depresivos, que no pueden con las cosas, que están desesperanzados, pero llevan una máscara para ocultarlo, no quieren que nadie se dé cuenta», afirma el especialista, quien indica que esto es un drama añadido y un gasto de energía terrible. Se sienten muy abatidos y todos sus esfuerzos se encaminan a ocultarlo. «Ellos me dicen en consulta constantemente '¿sabes lo que cuesta aparentar que estás bien?'», desvela el psiquiatra.

Rasgos Perfeccionistas y autoexigentes, sienten lo mismo que un depresivo 'normal', pero lo ocultan tras una máscara

A su juicio, esta 'ocultación' les hace sentir extremadamente solos y, además, es muy peligrosa. Al no saber nadie lo que sufren, no tienen quién les apoye ni buscan ayuda profesional, claro... «La depresión sigue evolucionando. Y en las depresiones el tiempo apremia: cuanto más tiempo esté una persona arrastrando la enfermedad, menos posibilidades de regresión, de que responda favorablemente. Se irá cronificando y será más difícil de tratar», apunta Cardoner.

Tal y como explica, es porque los pensamientos negativos y más invasivos se van 'toxificando' y haciéndose fuertes para, en algunos casos, derivar en ideas suicidas. «Una depresión no desaparece sola, tiene solución, pero hace falta ayuda», recuerda el psiquiatra. Los hombres, dice, son los más reacios a reclamarla y muy dados a este tipo de depresión sonriente -aunque en términos generales, los trastornos depresivos afectan más a las mujeres-, ya que la crianza tradicional les ha hecho creer a muchos que «no pueden fallar y que hay cosas que no hay que expresar».

Sentimiento de culpa

Esta es una de las claves de este tipo de depresión tan peculiar, una de las causas por las que quien la padece prefiere disfrazarla. Pero hay más. «Piensan que negando el problema este va a desaparecer solo. No quieren preocupar a su entorno. Y, sobre todo, no quieren mostrar su sufrimiento por miedo al rechazo, a parecer débiles y perder el trabajo, el estatus social -los temas de salud mental aún tienen ese estigma- o incluso la pareja», detalla Begoña Sánchez Orduña, psicóloga general sanitaria del Hospital Vithas de Vitoria.

¿Por qué unas personas se deprimen al modo tradicional y otras de forma 'sonriente'? Depende mucho del perfil de cada cual. Los deprimidos 'sonrientes' se caracterizan por ser responsables y perfeccionistas, pudorosos a la hora de mostrar vulnerabilidad y muy exigentes con ellos mismos. «En terapia lo veo constantemente: en la primera sesión, se suelen echar a llorar... ¡Y piden disculpas! Piden perdón por sacar sus emociones. Acarrean un enorme sentimiento de culpa». ¿Por tambalearse? Sí, por trastabillar en un mundo donde las redes sociales son el escaparate de vidas muy perfectas (y muchas veces muy falsas) y marcan unas exigencias de felicidad muy altas.

Por eso, en el proceso para superar un depresión sonriente no sólo hace falta tratamiento farmacológico, también es necesaria terapia para lograr que los afectados se quiten «la máscara y conecten con sus propios sentimientos», apunta la psicóloga. ¿Cómo se consigue esto? Haciéndoles reconocer su tristeza, convenciéndoles de que no pasa nada por estar deprimido, que no es ninguna vergüenza. «Hay que normalizar la situación para que dejen de ocultar», añade Sánchez Orduña. Y un último paso en el que coinciden ambos expertos: implicar a la familia en el proceso de curación: «No deben tener la presión de salir adelante solos».

Indicios de una depresión sonriente

Como los afectados se esfuerzan tanto en ocultarlo, muchas veces cuando el problema se descubre es de manera explosiva y dramática, porque sufren algún ataque de ansiedad o protagonizan un intento de suicidio (recordemos que el actor Robin Williams, que se quitó la vida, padecía este trastorno). Aunque es muy difícil de detectar, los profesionales indican unas claves que nos pueden hacer sospechar de que una persona sufre una depresión sonriente. Son estas.