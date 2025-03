Regalos tecnológicos con los que acertar este San Valentín

Atrás quedaron los días en los que las demostraciones de afecto venían acompañadas de perfumes, ramos de rosas y bombones. La tecnología ha irrumpido con ... fuerza entre los obsequios predilectos de los españoles con motivo del Día de los Enamorados (San Valentín). Para encontrar el regalo perfecto, nada mejor que fijarse en las últimas tendencias, copadas por electrodomésticos, aparatos vintage, dispositivos de monitorización o un menaje de lo más particular. Aquí nuestra selección.

Llaveros de localización

Firmas como Apple, Tile o Samsung han puesto de moda estos pequeños dispositivos que nos permiten encontrar la cartera, las llaves o las maletas a través de una aplicación para el móvil. Acoplados a los objetos, las balizas emiten una señal sonora que facilita encontrarlas si estamos cerca. En caso contrario despliegan su ubicación en un mapa, lo que ha evitado disgustos a no pocos viajeros aeroportuarios. Un regalo ideal si nuestra pareja acostumbra a perder el paraguas o las gafas de sol cada dos por tres.

Freidoras de aire

Son el electrodoméstico de moda por varias razones: al estar diseñadas como hornos en miniatura, permiten cocinar en la mitad de tiempo y con un consumo energético mucho menor. Por supuesto, su gran ventaja es la reducción en la ingesta de grasas, ya preparemos unas simples patatas, carne o pescado. Además, las recetas son tan simples como colocar los ingredientes en la cesta, salpimentar y pulsar un botón. Los menos duchos en la cocina ya no tendrán excusa para agasajar al otro con una cena romántica.

Pulseras inteligentes

Mantenerse en forma es más fácil gracias a las múltiples pulseras de monitorización (o relojes inteligentes) disponibles en el mercado. Además de contabilizar el número de pasos dados al día, suelen registrar el tiempo de sueño, las calorías quemadas e incluso el nivel de oxígeno en sangre. Una buena opción para mantenerse en forma a dúo, comparando números al final de cada jornada.

Botellas purificadoras

Otro obsequio con el que procurar una vida saludable a nuestro ser querido: una botella capaz de cuantificar el agua que bebemos (los expertos recomiendan ingerir dos litros por día). La mayoría de modelos se vinculan a una aplicación de smartphone donde se despliegan las estadísticas, además de incluir la tecnología necesaria para purificar el líquido y mantenerlo libre de olores.

Consolas de videojuegos

Los videojuegos resultan de utilidad en un contexto de pareja: potencian el trabajo en equipo, la comunicación, la tolerancia a la frustración y el control de las emociones en situaciones de estrés. Nada mejor entonces que máquinas como Nintendo Switch, con dos mandos de serie y un catálogo pensado para jugarse en compañía: desde 'New Super Mario Bros. U Deluxe' al exitoso 'Animal Crossing: New Horizons', pasando por títulos que versan sobre relaciones propiamente dichas ('It Takes Two').

Auriculares inalámbricos

La popularización de las plataformas de música en streaming ha hecho que la música nos acompañe a todas partes. Los auriculares inalámbricos permiten disfrutarla sin cables de por medio (lo que resulta especialmente útil en el gimnasio) e incluyen un estuche de carga que evita que nos quedemos sin batería cada dos por tres. ¿Una idea romántica? Acompañarlos de una lista de reproducción con las canciones que han marcado la relación.

Tazas (y cojines) calefactables

Si nuestra pareja es friolera, nada mejor que una taza capaz de mantener el café caliente (Ember es una de las marcas insignia del segmento) o uno de los cojines calefactables que comercializa Stoov. Estos últimos incluyen protección contra el sobrecalentamiento (se apagan automáticamente) y no precisan de cables.

Tocadiscos

Lo vintage está de moda. Mientras formatos como el disco compacto caen en el olvido, otros regresan de la tumba para copar los salones de medio mundo. Hablamos del vinilo, uno de los regalos estrella de un tiempo a esta parte. Tanto así que los fabricantes han recuperado los tradicionales tocadiscos (algunos provistos de funciones modernas como la posibilidad de digitalizar las canciones). Una de las presentaciones más aparentes tiene formato de maletín, lo que la convierte al tiempo en una excelente pieza decorativa.

Cámaras instantáneas

Dicen que amar es coleccionar momentos y la mejor manera de tenerlo presente es capturarlos en instantáneas. A dicho respecto también vuelven las míticas Polaroid, con las que imprimir las imágenes al momento. La oferta es ingente, por lo que conviene atender al precio de los paquetes de película antes de decantarse por uno u otro fabricante. Si nuestro presupuesto nos lo permite también podemos adquirir cámaras originales restauradas, que suelen ofrecer más calidad que los modelos actuales.

Masajeadores cervicales

Los masajeadores cervicales son lo más parecido a tener un masajista en casa, especialmente si optamos por alguno de tecnología alemana (los cuales suelen rondar los doscientos euros). Ofrecen calor infrarrojo y el punto óptimo de presión para aliviar las contracturas del cuello, los hombros, la espalda y la zona lumbar. El típico regalo que terminarán usando los dos miembros de la pareja.