Ni prisa ni chapas. 'Entra' bien y triunfa

Un cincuentón o cincuentona es la suma de todas sus decisiones y de sus amores pasados... y aunque pudiera parecer que en esta década el ... tiempo es oro y vamos urgidos para seducir... ¡Todo lo contrario! «Ya no tienes la presión de tener que demostrar nada a nadie», argumenta María Pasión, autora de 'Ligar es fácil... si sabes cómo' (ed. Alienta). ¿Qué significa esto? Que los errores por precipitación y falta de vista no los vamos a cometer. Y son uno de los principales fallos a la hora de seducir, según la experta.

«La 'entrada' es lo que siempre nos hace meter la pata, el minuto uno», apunta. Según explica, el típico 'baboso' o 'babosa' que ni sabe romper el hielo y ni retirarse a tiempo cuando no hay posibilidades (aunque ellos, en su mente, donde también deben habitar unicornios y gnomos, creen que sí). Pues bien, esto en la década de los 50 no suele pasar ya, tenemos todos el ojo bien entrenado y si nos lanzamos a la piscina para seducir es porque apreciamos indicios que nos animan. Y si no hay suerte... retirada rápida y elegante.

Así que para ligar en esta época el truco principal es «'entrar' suavecito, con humor y prudencia, y hacerse desear... generar algo de 'tensión'... ¡No pasa nada si metes clase! Es algo que nunca sobra». Los expertos añaden otros dos tips: «Sal de tu zona de confort y no conviertas tu conversación en un monólogo sobre tu vida (ya algo larga).Y escuchar es fundamental».