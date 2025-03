Me espero un poco más

Iba a nacer hoy, llevo mucho tiempo esperando. Sin embargo, no lo he hecho. Me he retenido un poco más. Es un asunto de codicia. Cuanto más tarde en nacer, más tarde moriré.

Me quedo sobrevolando el mundo, la tierra, la historia, veo unas cuantas familias deseables. Embarazos de mujeres sanas, hermosas, con hombres buenos a su lado, ... todo perfecto, pero me digo 'ah, aguanta un poco más, mira a tus amigos que no se supieron aguantar, cómo se hacen viejos, cómo se oxidan'. Veo a Pedro Sánchez, madre mía qué camisas más bien planchadas y me tienta llevar camisas como las suyas y nacer ya, pero seguro que no tendría esa suerte de vestir camisas sin una arruga.

Me espero un poco, pero tengo unas ganas tremendas de nacer, de aparecer, de ser ya un cuerpo, pero, espérate un poco más, me digo, mira cuántos avances están pasando, si me espero veinte años más, mejor, más logros médicos, más longevidad. Están acabando poco a poco con todas las enfermedades y la inteligencia artificial avanza, venga espérate una década más.

Mira a todos esos desgraciados y desgraciadas que no fueron capaces de esperarse, que por el gusto de nacer ya, que lo entiendo, se toparon con cosas tan desagradables como enfermedades o guerras o tiranías políticas, pues yo tenía una amiga, casi novia diría yo, que era una impaciente, y dale con que no aguantaba más, y en un arranque de iluminación pidió la vez y naturalmente se la dieron y fue a nacer en Berlín en 1925, y se la llevó por delante el nazismo y la segunda guerra mundial, y yo viéndolo todo desde aquí arriba y mira que se lo dije espérate unas décadas, mujer, si no pasa nada, total ya llevamos más de veinticinco siglos esperando, y ella me contestó que por culpa de esperar tanto se perdió conocer a Jesucristo, a Julio César y a Napoleón.

Y otra cosa que me tira siempre para atrás son los políticos, que no me gustan, y cuando ya tengo muchísimas ganas de nacer, cuando ya me resulta imposible frenar esas ganas, pum, miro a los políticos que hay y digo uff me espero cuatro años más, porque eso no falla, porque es la idea de que si me espero cuatro años más vendrá gente más capaz y más preparada.

Porque si no aciertas, pues no hay vuelta atrás, solo te dejan probar una vez, lo que pasa es que una vez que naces ya te olvidas de que tú elegiste ese momento de la historia y te crees que has nacido por azar o por voluntad de tu padre y de tu madre y eso no es así.

Aquí eliges.

Así le pasó a la pobre Alma 2679ÑJT, es decir, mi novia, la que fue a nacer en el Berlín de 1925, que nada más nacer y crecer un poco se olvidó de que ella había elegido ese nacimiento y se fue de este mundo creyendo que había vivido la mayor injusticia política de la historia, es decir, el Nazismo, por pura mala suerte natural. Y yo se lo decía mira que eso no saca buena pinta, que por allí hay gente con ideas muy raras, pero ella solo veía las fiestas y el libertinaje y los cabarets del Berlín de 1925, y se creyó que eso iba a durar cien años, pues no duró ni cinco. Con que se hubiera esperado cinco años más ya se habría dado cuenta de que venía ese monstruo del bigote ridículo.

Lo mismo le pasó a mi gran amigo llamado Alma 7777@pI, que cuando vio la aparición de Elvis Presley se pidió nacer y apareció como un bebé en el Nueva York de 1955. Muy bien, vivió toda la movida americana e inglesa, desde Bob Dylan a los Beatles, pero luego todo se salió de madre y se metió en la droga y en 1980 la palmó en un suburbio del Bronx con una jeringuilla colgando de su brazo mientras se oían canciones de Lou Reed y Joy Division por las calles oscuras.

La verdad es que lo de 1955 y lo de Elvis pintaba muy bien, pero fíjate cómo acabó Elvis y fíjate cómo acabó el cantante de Joy Division y cómo acabó el pobre John Lennon. Entonces me dije que qué bien no haber escuchado al pelmazo de Alma 7777@pI, que insistía e insistía en que me fuera con él.

A este paso no voy a nacer nunca, nunca. Eso me lo dicen muchas almas que están aquí viviendo a la espera.

Vas a ser el último, todos se van menos tú, me dicen.

Anda, pues salta tú ahora, en plena guerra de Ucrania, les contesto yo.

El caso es que sí, es verdad, soy el más veterano, pero he visto tantas malas elecciones, no veas tú los colegas que les dio por saltar en la Edad Media y se los llevó la peste, el hambre o la hoguera.

Me espero, me espero, que seguro que esto en un par de décadas mejorará. Y si no mejora, pues que nazca su p.m.