Algo 'distinto'... si quieres un plus

Solange Vázquez Sábado, 12 de agosto 2023, 00:17

Hoy iniciamos el manual para ligar (que no se diga que el periodismo de servicio no lo abarca todo) con consejos para veinteañeros. Iremos por ... edades, porque las herramientas que usamos para seducir no son iguales en todas las etapas de la vida, claro. María Pasión, experta en relaciones de pareja y 'dating', que nos está iluminando en este recorrido, dice que «la década de los veinte se caracteriza por una ola de endorfinas que hacen que primero se piense en el placer» y, a eso se suma que «eres más guapo de lo que serás nunca».

¿En que se traduce esto? En que el ser humano está diseñado para atraer sobre todo en su primera juventud (somos pura biología a veces), pero hay que ayudar a la naturaleza, leñe. Y es conveniente empezar a 'educarse' sentimentalmente para no llegar a los 30 siendo un trozo de carne con ojos. Así que naturalidad y espontaneidad ante todo, pero ya hay que intentar dar al otro 'algo distinto'. Hay tanta oferta que debemos distinguirnos. «Es la etapa perfecta para explorar y disfrutar», indican Andrés Suro y Anel Martínez, sexólogos de la firma de bienestar sexual MYHIXEL. «Proponer una noche de juegos provocativos, ir a una playa nudista, una sesión de fotos eróticas (como modelo o autor)» son opciones creativas y divertidas. Porque hay que empezar a aprender a currárselo, que no siempre vamos a tener un cuerpazo que nos haga todo el trabajo. Eso, en siguientes entregas...

Temas

Verano

Sexo