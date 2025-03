¿Bajón? ¡Al revés! Los 'gozones' ganan

Solange Vázquez Lunes, 14 de agosto 2023, 00:09 Comenta Compartir

Cómo ligar a los 40... si alguien esperaba que este capítulo iba a titularse algo así como 'Qué verde era mi valle (y ya no)', ' ... Se acabó lo que se daba', 'Lo que el viento se llevó (era mi atractivo)' o 'De los cuarenta para arriba no te mojes la barriga'... se equivoca del todo. Es una edad dorada, pero para ello debemos dejarnos de victimismos. Ya no estamos tan lozanos... y qué, somos más listos. Y para atraer, amiguitos y amiguitas, ser espabilado es fundamental.«A los 40 ya habrás pasado por varias relaciones y eliges estar con personas que te aporten algo más que un palmito bonito», indica María Pasión, experta en relaciones de pareja y 'dating' y autora de la 'biblia' de la seducción 'Ligar es fácil... si sabes cómo' (ed. Alienta).

«Un cuarentón puede ser la perdición sexual si se saca partido. Viste bien, es educado y puede reírse de lo que ha vivido... mucho más sexy que cualquier veinteañero. Y a las mujeres nos ocurre algo curioso: nos vemos guapísimas (eso se llama seguridad adquirida). Somos todo confianza. Así que bien aprovechados, estos años son oro molido», apunta Pasión. Eso sí, si queremos ligar hay algo que nos debemos marcar a fuego: ser un amargor vivo está prohibido. En esta etapa valoramos sobre todo a la gente que sepa disfrutar de la vida, así que para seducir, buen humor y ser gozones. «¡Ya somos expertos catadores del vino del romance! Y el sexo está en primer plano», celebran Andrés Suro y Anel Martínez, sexólogos de la firma de bienestar sexual MYHIXEL.

