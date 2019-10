Una asociación pide quitar a la Pasionaria del callejero de Villanueva de la Serena Calle dedicada a la política Dolores Ibárruri en Villanueva de la Serena. :: s. gómez Cree que vulnera la Ley de Memoria Histórica y pide a la Diputación que no dé subvenciones al municipio hasta que no le quite la calle MIRIAM F. RUA Miércoles, 9 octubre 2019, 08:13

A Miguel Ángel Gallardo le han enviado dos cartas. Una como alcalde de Villanueva de la Serena para pedirle que elimine de su callejero la vía dedicada a Dolores Ibárruri –la Pasionaria–, la histórica dirigente del Partido Comunista de España, y otra en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz para pedirle también que su municipio no acceda a las subvenciones provinciales mientras la política siga teniendo calle en su pueblo.

Se lo reclama la 'Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces', de reciente creación y ámbito nacional, con sede en Santa Cruz de Tenerife, que ha empezado por Badajoz una campaña que extenderán a otras ciudades españolas para que la Ley de Memoria Histórica también se aplique a los vencidos.

Su primer objetivo es Miguel Ángel Gallardo y no lo esconden. «Ha generado mucho malestar en la provincia incluso en municipios socialistas y ahora le va a estallar en la cara. Ha sido sectario, no ha sido prudente ni moderado y al final va a probar de su propia medicina», opina Guillermo Rocafort, secretario de este colectivo, que reúne a medio centenar de historiadores, escritores, profesores, abogados y empresarios.

El presidente de la Diputación pacense está en su diana por ser el primer político que, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, ha llevado a cabo una campaña de eliminación de nombres de calles y símbolos franquistas en los pueblos de la provincia.

Por eso, han examinado el callejero de Villanueva de la Serena y han encontrado la calle dedicada a la Pasionaria, una pequeña vía próxima a la circunvalación del pueblo. Para este colectivo, la figura de Dolores Ibárruri supone una exaltación del comunismo que, a su juicio, vulnera la Ley de Memoria Histórica y le piden que inicie un procedimiento administrativo para quitarle la calle.

Sustentan su petición en una reciente resolución del Parlamento Europeo del pasado mes de septiembre, que en conmemoración de los 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ha hecho una declaración en la que equipara el comunismo con el nazismo, calificándolos como los regímenes totalitarios responsables de la contienda más devastadora de Europa.

En dicho documento, piden además a los estados miembros luchar contra cualquier tipo de exaltación de ambos regímenes.

Entienden que después de este pronunciamiento de la Unión Europea, la Ley de Memoria Histórica española debe extenderse también a aquellas personas pertenecientes o vinculadas con el comunismo durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. «Desde el momento en que la Unión Europea señala el comunismo como una ideología genocida, el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica se tiene que interpretar a la luz de esta idea», defiende Rocafort.

La petición del colectivo no se queda ahí. Como presidente de la Diputación, le piden que Villanueva de la Serena no pueda acceder a las subvenciones provinciales «hasta que no cree un comisionado de expertos para la elaboración de un listado de vestigios comunistas en la provincia para su correcta identificación».

En la Diputación, confirman a HOY, no tienen noticias aún de ese escrito por lo que de momento no entran a valorarlo.

Por su parte, la asociación memorialista 'Raíces' dice que si no se atienden sus requerimientos irán a los tribunales, siguiendo el ejemplo de la plataforma de exlegionarios Millán Astray, que recientemente ha conseguido que Villafranca de los Barros le devuelva la calle a la Legión.