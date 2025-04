Meta, el nuevo universo de Facebook

Uso sin permiso de los datos de los usuarios. En 2018 una investigación de 'The New York Times', 'The Observer' y 'The Guardian' destapó que la firma británica Cambridge Analytica había recogido información personal de 87 millones de cuentas de Facebook sin su permiso para beneficiar a Trump en las elecciones de 2016. En 2017, la Agencia Española de Protección de Datos multó a la compañía con 1,2 millones de euros por vulnerar la normativa.