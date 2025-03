Los errores más comunes al cambiarnos de compañía telefónica

LUIS GUTIÉRREZ CARRERO Martes, 12 de julio 2022, 14:55 Comenta Compartir

Las compañías telefónicas disponen de varios tipos de portabilidad. Hasta el momento existe la portabilidad de los números fijos junto con la portabilidad de los números de móvil que pueden solicitarse por cualquier cliente en todo momento. Los consumidores podrán mantener el mismo número de teléfono móvil, es considerado un derecho esencial del usuario abonado a una compañía, con independencia de la compañía que proceda los servicios contratados.

De momento, las compañías se encargan de gestionar las solicitudes de cambio de número de teléfonos móviles. La digitalización de esta tarea facilita el trabajo de las compañías telefónicas, que podrán acceder a cualquier tipo de cambio de contrato de su consumidor. Sin embargo, la portabilidad de las líneas fijas es una tarea más difícil y es necesaria la participación de un operador en su domicilio para poder realizar el cambio. Sin embargo, no se puede realizar la portabilidad de banda ancha, ya que se trata de un servicio asociado a un número fijo.

Problemas más comunes

La portabilidad de la banda ancha, en sí, es un producto que está asociado a la línea de teléfono fijo, por eso no se hace una portabilidad de la banda ancha como tal. El problema viene si portamos alguno de los productos que tenemos con un operador solo, ya que si no cancelamos previamente con ellos el servicio que teníamos contratado nos lo pueden seguir cobrando como si nada.

Este problema ocurre sobre todo cuando nos portamos de un operador con teléfono fijo a otro sin él. Al no poder portar la línea de öjo, esta quedaría activa en el operador antiguo, lo que no impediría que nos siguieran cobrando como si nada. Por eso, si tienes pensado hacer una portabilidad lo ideal es que llames al operador que dejes una vez que la hagas para asegurarte de que ya no tienes nada contratado con ellos

