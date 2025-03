Cómo convertir la tecnología en aliada del pequeño comercio en tres pasos

Pequeño comercio y tecnología... suena a ultimátum, a que las novedades van a poner el último clavo en el ataúd a este tipo de negocios. ... Y puede que en algunos casos haya sido así, pero, ¿y si cambiamos el chip y en lugar de convertir los avances técnicos en enemigos intentamos 'amigarnos' con ellos y usarlos para remontar un sector que está pasando apuros? Es lo más práctico y, además, no se pierde nada (todo lo contrario). Y es posible.

El pequeño comercio, que hace décadas era la columna vertebral de cualquier barrio, se ha enfrentado ya a varios rivales que lo han debilitado. Primero fue la implantación de grandes superficies en centros comerciales, luego la expansión de cadenas de tiendas de todo tipo y después la generalización de los grandes negocios digitales en mitad de la Gran Recesión de 2008. Y a pesar de todo esto, muchos de ellos han logrado sobrevivir contra viento y marea -a veces con una resistencia casi numantina-, aunque su número ha ido bajando año tras año. Sin embargo, los primeros compases de la pandemia demostraron la importancia de este tipo de comercios, ya que permitían comprar cerca de casa en unos momentos en los que el movimiento estaba restringido.

Por eso, está empezando a surgir un movimiento que propugna el regreso a los comercios de proximidad; unos locales que ahora cuentan con más opciones que nunca para resurgir. Y parece que los consumidores sustentan esta pretensión: según datos de Statista, en 2015 el 68% de los españoles prefería comprar en grandes cadenas de distribución y el 32% en comercios de barrio, pero en 2021 se redujo al 59% el porcentaje de quienes optaban por las grandes superficies frente al 41% de españoles que lo hacía por los comercios de proximidad.

De este modo, las tiendas de barrio buscan encontrar la manera de recuperarse adaptándose a los tiempos y los gustos de los compradores actuales. Por ejemplo ofreciendo ventajas para los usuarios (como los descuentos que ofrecía Euskadi Bono Denda en 2022) o apostando por una mayor especialización en los productos que se venden. Pero entre sus bazas está aprovechar el tirón de las tecnologías en tres pasos:

1 Al día con las nuevas de pago

Las posibilidades económicas de los pequeños negocios son limitadas, por lo que no pueden dedicar muchos recursos a crear una página web o a tener una presencia consistente en las redes sociales. Tampoco tienen fácil el acceso a los marketplace's. Pero donde sí se han puesto al día la mayoría de los comercios de barrio durante la pandemia es en la ampliación de los métodos de pago a través de medios sin contacto físico (tarjeta, móvil o smartwatch) y han abrazado también aplicaciones como Bizum.

Pasados los meses más duros de la pandemia, seis organizaciones de autónomos y micropymes del pequeño comercio y la venta ambulante reclamaron un plan integral para que el sector reviviese en un documento llamado 'Reactivar el comercio'. Registraba 57 medidas entre las que se incluía el desarrollo de plataformas de venta online a la medida del pequeño comercio, el acceso a la tecnología para la artesanía y, en los mercados de abastos, el fomento de la digitalización de los equipamientos para la implantación de servicios de apoyo a la venta (como el reparto a domicilio).

Uno de los caminos que se están explorando es la implantación de tiendas inteligentes donde el cliente coja de los estantes el producto que desea y pague automáticamente con tan sólo salir del local, a través de un sistema de cámaras y sensores. Este modelo es similar al de los supermercados Amazon Go, donde no hay personas cobrando. En el pequeño comercio el dependiente podría centrarse en asesorar al cliente... he ahí su valor.

La transformación digital del comercio tradicional también experimentó un impulso el año pasado con el Kit Digital; bonos subvencionados con los fondos Next Generation de la Unión Europea destinados a apoyar la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos. Éstos pueden utilizarse para crear un sitio web, implementar el comercio electrónico, gestionar redes sociales o invertir en ciberseguridad entre otras aplicaciones. La primera convocatoria de estas ayudas, en marzo del año pasado, mostró que hay demanda de este apoyo a la digitalización: se presentaron más de 51.000 solicitudes en menos de un mes.

2 Las apps también son aliadas

Otras soluciones llegan de la mano de aplicaciones como 'Good to Go', que permite que los establecimientos de hostelería consigan algún dinero por la comida que no han vendido (y a los clientes comer por mucho menos del precio de mercado). Al final de cada día los restaurantes, cafeterías y tiendas que están en la app ofrecen 'packs' al comprador. ¿El contenido? Indeterminado, que también tiene su gracia.

En los últimos años han aparecido muchas otras aplicaciones ('Manzaning', Trezam', 'Provip', 'Panneo', 'iBarrio' o 'NeoMarket', por nombrar algunas) pensadas para las tiendas de barrio, pero lo cierto es que no triunfaron y la mayoría ha desaparecido. Las que han tenido mejor acogida son pequeñas apps destinadas a conectar a los comercios y los posibles compradores de una zona geográfica (programas de fidelización inclusive). Es decir, cuando se crea un 'grupo', mejor.

3 Las redes sociales, una buena manera de llegar al consumidor

Las redes sociales son hoy día el medio más aconsejable para publicitar un comercio pequeño. Al igual que la mensajería instantánea de WhatsApp, porque permite comunicar descuentos o promociones y responder a dudas de los clientes (aunque resulta complicado atender a los mensajes de teléfono y, al mismo tiempo, a quienes esperan en la tienda). El año pasado la empresa Meta introdujo la app WhatsApp Business para facilitar esta relación. Con este servicio se pueden automatizar las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre un negocio, mostrar un catálogo de productos y obtener estadísticas de las conversaciones con posibles clientes.