¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
¿Por qué Zara gana a Louis Vuitton?

Gracias a la fortaleza de su principal enseña, Inditex bate récords de beneficios y se merienda a los grandes trasatlánticos del lujo. Explicamos las claves de esta revolución

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:03

Revolcón en el mapa mundial de la moda. Inditex ha vuelto a coronarse, siete años después, como el líder del sector textil en beneficios económicos ... tras superar las cifras de los gigantes del lujo. Gracias al empuje de Zara, el buque insignia de Inditex, la compañía fundada por Amancio Ortega se ha merendado a Louis Vuitton, epítome del glamur, y también a Hermès. Las principales cancillerías del diseño exclusivo asisten perplejas a este 'tsunami'. Ortega reina en un contexto marcado por la desaceleración de las ventas, los aranceles decretados por Donald Trump y, por supuesto, la irrupción de la Inteligencia Artificial, que comienza a erosionar una industria que tampoco se libra de los zarpazos de las falsificaciones.

