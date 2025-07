El vídeo viral del alcalde de Ourense bañándose con su concejala: «Atónita»

Irene Toribio Miércoles, 16 de julio 2025, 10:24 Comenta Compartir

Se ha vuelto viral en cuestión de horas, y es que la reacción del público parece ser unánime: «Atónitos». Así se han quedado los que ya han visto al alcade de Ourense bañándose en las Termas do Muíño, unas instalaciones termales señalizadas como no aptas para el baño. Sin embargo, el alcalde hace caso omiso a las indicaciones y promueve el baño en un vídeo en el que aparece junto a su concejala Noa Rouco Ferreira (cuyo nombre también es ya de lo más buscado en redes sociales).

Al vídeo no le falta detalle. Está grabado por el propio Ayuntamiento, y Jácome aparece en bañador y con un micrófono sujeto directamente al pecho (literalmente, enganchado en el vello). Está acompañado por Rouco, concejala responsable de Termalismo, Festejos y Turismo.

Con un tono claramente sarcástico, el alcalde ironiza sobre la normativa autonómica, que desaconseja el uso de estas termas al no estar reconocidas oficialmente como aguas termales ni zonas de baño. «Esto es como bañarse en un arroyo en el monte», afirma. Y, como si se tratara de un acto de resistencia, ambos acaban sumergidos en el agua, proclamando la libertad de baño en Ourense.

♨️ 💧 Libre acceso ya a las más bonitas de Orense: Termas do Muiño.



La Xunta de Galicia recomienda no bañarse debido a una normativa autonómica surrealista: las aguas no están catalogadas ni como agua de río,ni termal, ni de piscina con depuradora.



El Concello hace análisis… pic.twitter.com/3qUXycjBVx — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) July 15, 2025

Gonzalo Pérez Jácome pide el «libre acceso ya a las más bonitas de Orense: Termas do Muiño» explicando que «la Xunta de Galicia recomienda no bañarse debido a una normativa autonómica surrealista: las aguas no están catalogadas ni como agua de río,ni termal, ni de piscina con depuradora». Sin embargo, el alcalde añade: «El Concello hace análisis periódicos para asegurarse de que son salubres si bien depende de cada cual el seguir o no, la recomendación de la Xunta de Galicia. Como analogía, sería como bañarse en una charca o arroyo en el monte o en cualquier agua de origen no catalogado».

La escena ha traído inevitablemente a la memoria el histórico baño de Manuel Fraga en Palomares en los años 60, aunque esta vez con un tono que mezcla la parodia y la reivindicación, desatando una oleada de comentarios en redes sociales. «Atónita», comenta una usuaria de 'X', donde el vídeo ya es totalmente viral.