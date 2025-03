¿Viajar en autocaravana o en caravana? Descubre las diferencias

Irene Toribio Miércoles, 14 de febrero 2024, 19:16 Comenta Compartir

Si te has cansado de hoteles, apartamentos, vuelos, trenes o cualquier forma de viajar y estás pensando en comprarte una autocaravana o una caravana, lo primero que has de saber es que no son lo mismo. Apunta todos estos 'tips' para que viajar con la casa a cuestas te sea más sencillo y se adapte a la perfección a lo que buscas. Las autocaravanas están diseñadas para vivir en su interior y tienen motor propio. Es decir, es un vehículo parecido a un coche pero de grandes dimensiones y que dispone de todo lo necesario para vivir dentro. Las caravanas, sin embargo, carecen de motor. Son vehículos que necesitan ser remolcados por otro, como un coche, por ejemplo.

También encontramos las furgonetas camper, que son vehículos que no han sido fabricados para ese fin, pero que se pueden acondicionar para convertirlos en practicamente una autocaravana. Desde la DGT quieren dejar claras las principales diferencias y qué necesitamos para viajar en uno u otro vehículo.

Qué necesitas para remolcar una caravana:

Dependiendo de la masa máxima autorizada (MMA) de la caravana o remolque que vayas a transportar es posible que sea necesario una ampliación en tu permiso de conducir o matricular y asegurarlo:

- Masa Máxima Autorizada inferior o igual a 750 kilos:

No será necesario ningún permiso adicional para poder circular con ella, esa suficiente con el permiso B siempre que el conjunto y el conjunto coche – caravana no supere los 3.500 kg.

No será necesaria su matriculación, bastará con llevar en el lugar indicado y bien visible en la parte posterior la matrícula del coche que remolque de ella.

Tampoco será necesario contratar un seguro extra para la caravana o remolque en cuestión.

- Masa Máxima Autorizada superior a 750 kilos:

Será necesario contar con la autorización B96, que te permitirá transportar remolques de más de 750 kg de MMA siempre que el conjunto no sobrepase los 4.250 kg. A partir de ese límite será necesario contar con el permiso B+E.

El remolque deberá estar matriculado y portar en la parte posterior la matrícula propia del remolque (de color rojo) y la del vehículo que la transporta.

Para circular con el remolque deberás contratar un seguro extra.

Además, hay que asegurarse de que el vehículo en el que vas a viajar cumple las condiciones necesarias para poder arrastrar una caravana o remolque. Para ello, comprueba en la ficha técnica del vehículo la masa máxima remolcable, así como el peso que puede soportar detrás, ya que no todos los vehículos son aptos para poder cargar con una caravana.

Para poder arrastrar una caravana o remolque necesitarás añadir un enganche en la parte trasera del vehículo. Esta operación necesita –además de la instalación en un taller– legalizarse pasando por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) quien, en caso de superar la inspección, anotará la reforma en la tarjeta ITV del vehículo.

Qué necesitas para conducir una autocaravana:

Basta con el permiso de conducción B. La dificultad de las autocaravanas radica en su gran tamaño. A la hora de maniobrar o aparcar, debemos tener en cuenta que son vehículos más largos, más anchos y más altos que un coche. Hay que prestar mucha atención a las señales que indiquen un límite de altura (las de gálibo) o de anchura, para evitar quedarnos atascados.

Cómo viajar en caravana:

Los pasajeros deben viajar en el vehículo tractor, haciendo uso del cinturón o de un sistema de retención homologado. Está terminantemente prohibido viajar en el interior de la caravana o del remolque.

Cómo viajar en autocaravana:

En el caso de las autocaravanas no hay ninguna limitación para que los pasajeros pueden viajar en el interior, salvo que sobrepasase el número de plazas permitidas en el permiso de circulación del vehículo. Eso sí, tanto en cabina como en el habitáculo, el uso de cinturón o de un sistema de retención homologado es obligatorio.

Limitaciones de velocidad de las caravanas:

Las caravanas tienen una limitación específica: a 90 km/h en autopistas y autovías y a 80 km/h en convencionales.

Limitaciones de velocidad para autocaravanas:

Las autocaravanas, siempre que estén homologadas como tal, tienen la misma limitación de velocidad que un turismo. A pesar de ello es recomendable moderar la velocidad debido a su gran tamaño.

