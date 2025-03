«Pensaba en algo más pequeño, no un carnaval así»

La explanada de la barriada de la Paz es un gran recurso que tiene Badajoz. Los martes acoge el mercadillo, a menudo sirve para montar ... algún show, otras veces es pista para jugar con coches teledirigidos o vale para aprender a montar en bici. En carnaval da cobijo a más de cien autocaravanas durante casi una semana.

Hoy han coincidido en el mismo lugar sin mayor conflicto con los puestos del mercadillo. «Ya nos avisaron hace unos días que hoy martes había que colocarse de otra manera para que se pusieran los puestos, pero hay sitio de sobra», apuntaba esta mañana de martes Goyo García, llegado desde Medina del Campo (Valladolid) el jueves pasado para disfrutar del carnaval y cuyasu mujer hacía la compra en el mercadillo esta mañana antes de irse los dos a ver a las comparsas. A unos metros, en un puesto de telas, un matrimonio de comerciantes de Montijo comentaban no obstante que esta vez habían menos de la mitad de puestos «Sabemos que es carnaval y la gente está a otra cosa, y además el tiempo no acompañaba, así que muchos no han venido», han explicado.

Pero la principal novedad estaba en la zona de autocaravanas, donde hoy aún quedaban una cuarenta con muchos matrimonios de jubilados que habían oído hablar de la fiesta pacense y estaban a punto de dar un paseo hacia la zona del concurso de comparsas. Los hay de Mallorca, de Córdoba, Sevilla, de Navarra... «todos coincidimos en una quedada del Camino de Santiago hace tiempo y ahora hacemos varias al año. Esta tocaba en Badajoz», decía esta mañana Mari Paz Rodríguez, de Ceuta.

Pero si hay alguien que impulse esta visita es el grupo de autocaravanistas Las Casitas, que no es el primer año que hace una llamada para venir a Badajoz en estas fechas en que aprovechan esta explanada de la margen izquierda junto al Puente Real, donde también había hoy aparcada una decena de autobuses que han traído a los comparseros de diferentes pueblos de la provincia.

«He venido por los carnavales -decía este martes Goyo García- porque me había llegado información de que eran buenos. Llegamos el jueves por la noche con mi mujer y mi hija, que tiene síndrome de Down, y le ha encantado. Sabíamos que había un área de autocaravanas, pero era pequeña, así que en el grupo nos dijeron que aquí podíamos estar mejor. Me he disfrazado, pero luego al ir al centro me lo que quitado porque he visto que los disfraces eran todos muy buenos. A mí lo que más me ha impactado es lo de la comparsas y sus tambores, y eso que el que vi ayer era el desfile de los niños, a ver hoy el de los mayores», decía este autocaravanista que tiene pensado regresar a casa mañana miércoles.

De mucho más lejos, de una población cercana a París, ha llegado André Jean Claude. Su autocaravana es una de las más grandes, no en vano pasa en ella entre seis y siete meses al año desde que se jubiló como con conductor de tren de alta velocidad con 55 años. «Estoy disfrutando por toda Europa y el carnaval de Badajoz lo he conocido porque estaba en Monesterio aparcado junto a otro autocaravanista y nos ha hablado de este carnaval. Mañana hace una semana que estoy aquí. No tengo disfraz, pero hemos ido al centro todos los días a comer y comprar y hemos visto el ambiente. Pensaba que era un carnaval más pequeño, no esperaba un carnaval así», decía este conductor jubilado cuyo próximo destino será Mérida, Cáceres y después Palencia, aunque le preocupan las protestas de los agricultores.

Ampliar André, francés que lleva una semana en Badajoz con su pareja. HOY

Cuenta Carlos Hernán, que pertenece a la Asociación de Autocaravanistas de Castilla y León que esta ha sido la primera vez que viene a Badajoz y que sería deseable que Extremadura tuviera más áreas para estos vehículos. En el caso de la de Badajoz, dice, estaría bien que pudieran recargar las baterías mediante algún sistema de pago como hay en otros lugares, ya que estos días de nubes han impedido que recargaran los paneles solares que muchos llevan en el techo. En cuanto al motivo de su visita, decía a HOY que «es merecidamente famoso el carnaval de Badajoz, me ha impresionado la implicación de la gente, que todo el mundo se echa a la calle, y hay pueblos alrededor que ofrecen otros planes, por eso el otro día fuimos a Olivenza».

Ampliar Autocaravanistas esta mañana en Badajoz junto al mercadillo. HOY

Pedro Gómez, llegado de Ceuta, era la segunda vez que venía. «Son espectaculares, muy bonitos, con mucha gente en la calle y por eso hemos vuelto, porque nos gustó la primera vez que vinimos hace dos años».

Por su parte, Chema Gonzalo, de Palencia, era la tercera vez que visitaba el carnaval pacense. «Nos gustan los carnavales de distintas ciudades y vamos viéndolos todos. En nuestro pueblo tenemos el carnaval de la Galleta, que es pequeñito. Este en cambio es espectacular», ha comentado antes de echar el cierre a su casa rodante y dirigirse con otros caravanistas a ver las comparsas.