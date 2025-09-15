Varias orcas hunden un velero frente a la Costa de Caparica El velero se hundió tras el ataque de las orcas y su posición ha quedado marcada con boyas para evitar riesgos a otros navegantes

Varias orcas provocaron este sábado el hundimiento de un velero frente a la Costa de Caparica, en el municipio portugués de Almada, muy cerca de Lisboa. Según informa el medio luso Expresso, la tripulación logró ser rescatada por embarcaciones que navegaban en la zona, evitando daños personales.

El velero, que pertenecía al club náutico Squad, sufrió serios daños tras el ataque de los cetáceos y acabó hundiéndose. Su ubicación ha quedado señalada con boyas para evitar riesgos a otros navegantes.

Várias orcas causaram este sábado o afundamento de um veleiro ao largo da Costa da Caparica, em Almada. Imagens divulgadas pela Mercedes Benz Oceanic Lounge mostram o momento durante e a seguir ao ataque. Saiba mais: https://t.co/G5WMNjI9PY pic.twitter.com/J6YUVfxbdL — Expresso (@expresso) September 13, 2025

Orcas y ballenas en la Costa da Caparica

Este episodio se suma a otros avistamientos recientes de grandes mamíferos marinos en la misma franja atlántica. El pasado mes de agosto, fueron avistadas dos ballenas frente a la playa de Fonte da Telha, también en Almada.

Las imágenes captadas mostraban a una ballena de Bryde acompañada de una cría, un hecho poco común que generó gran interés entre biólogos marinos y aficionados a la observación de fauna marina en Portugal.

