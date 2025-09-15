HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de Mercedes Benz Oceanic Lounge

Varias orcas hunden un velero frente a la Costa de Caparica

El velero se hundió tras el ataque de las orcas y su posición ha quedado marcada con boyas para evitar riesgos a otros navegantes

Judit Molina

Judit Molina

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:06

Varias orcas provocaron este sábado el hundimiento de un velero frente a la Costa de Caparica, en el municipio portugués de Almada, muy cerca de Lisboa. Según informa el medio luso Expresso, la tripulación logró ser rescatada por embarcaciones que navegaban en la zona, evitando daños personales.

El velero, que pertenecía al club náutico Squad, sufrió serios daños tras el ataque de los cetáceos y acabó hundiéndose. Su ubicación ha quedado señalada con boyas para evitar riesgos a otros navegantes.

Orcas y ballenas en la Costa da Caparica

Este episodio se suma a otros avistamientos recientes de grandes mamíferos marinos en la misma franja atlántica. El pasado mes de agosto, fueron avistadas dos ballenas frente a la playa de Fonte da Telha, también en Almada.

Las imágenes captadas mostraban a una ballena de Bryde acompañada de una cría, un hecho poco común que generó gran interés entre biólogos marinos y aficionados a la observación de fauna marina en Portugal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  5. 5 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  6. 6 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  7. 7

    Un lugar para perderse en Mérida
  8. 8 Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo
  9. 9 Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol
  10. 10

    Veteranos de fútbol 7 de Cáceres: «Disputamos los partidos sin entrenar, no nos dan campo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Varias orcas hunden un velero frente a la Costa de Caparica

Varias orcas hunden un velero frente a la Costa de Caparica