Valle del Ambroz, incombustible

J. R. ALONSO DE LA TORRE Hervás. Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hervás. Sábado 30 de agosto. Día de mercado. ¿Habrá ambiente después de los fuegos? Nos cuesta encontrar aparcamiento, eso es señal de que los turistas han vuelto, aunque solo sean los de fin de semana. En el pueblo nos cuentan que con los incendios, hubo un éxodo de dos mil residentes de temporada. Han debido de regresar muchos de ellos porque avanzamos hacia el centro y la zona de terrazas nos recibe con un lleno absoluto. Tanto que no encontramos ni un velador libre.

La calle principal (Braulio Navas) tiene el ambiente de cualquier sábado de agosto: veraneantes y nativos pasean, se saludan, buscan un bar para tomar unas cañas, una tienda para comprar, un restaurante para comer. La cola en 'Arborisa', popular tienda de embutidos, es apoteósica, como cualquier sábado de cualquier agosto.

En la plaza de la Corredera, bajo los soportales, lleno absoluto. La calle del Relator González, rebosante, quizás sea la más comercial de Hervás o, cuanto menos, la que más tiendas variadas acumula: de libros, de recuerdos, de embutidos, de dulces, de hornazos... En la pastelería 'La Extremeña', los clientes dudan ante tanta tentación. Ya hemos escrito en alguna ocasión que sus perrunillas son antológicas.

Me encuentro con un antiguo compañero de instituto. Su mujer me pide que no escriba mucho de Hervás, que ya está demasiado lleno, que cuente los encantos de Casas del Monte, de Segura de Toro, de Jarilla, pueblos que también han sufrido incendios y disfrutan de un entorno maravilloso y piscinas naturales estupendas. Tiene razón. Hemos llegado por la carretera de la montaña y las gargantas estaban animadas, pero el termómetro del turismo es Hervás: si aquí se mantiene la vitalidad, es porque los incendios no han podido con el valle.

El fuego ha sido terrible y ha destrozado vidas, pero no han faltado los bulos. El que más escuece en Hervás es ese montaje hecho con Inteligencia Artificial del puerto de Honduras en el que parece que toda la sierra es ya un desierto ceniciento. ¡Mentira! La sierra sigue impresionando, el verde es el color predominante y en Hervás suspiran cada vez que nos cuentan lo que parece un milagro: «¡El Castañar se ha salvado!».

Cola en la heladería QB. En Casa Chino, preciosa casa y precioso bar, están de vacaciones como todos los años por estas fechas. Vuelven para las fiestas. Porque este fin de semana empiezan las fiestas del septiembre de Hervás, duran hasta el 17 y hay ganas de divertirse y de espantar definitivamente el horror.

Es verdad que ha cerrado el restaurante Sésamo, aunque el cierre no ha tenido nada que ver con los incendios, sino más bien con el cansancio: la hostelería es muy dura y la propiedad del restaurante mantiene abiertos y funcionando maravillosamente sus apartamentos turísticos.

¿Cogerá alguien el testigo de otro gran restaurante cerrado por jubilación, El Almirez? Nos dicen que no, que es complicado reabrir ese local. Pero Hervás sigue siendo un emporio gastronómico: Azacán, Más que Parrilla, A Fuego Lento, Nardi, El 60, El Convento, Llaut, La Vaca Brava, El Patio, La Callejilla, La Habana Nueva, Ajo Negro, Anvi... Un Ribera del Guadiana en Bar Cueva El Tejero... Hervás en estado puro. Ambientazo, autenticidad, gente fuera, gente dentro... El Valle del Ambroz sigue siendo lo que era: un paraíso entretenido e incombustible.