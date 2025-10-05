HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
Ángel Gil de Miguel, en la biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme). José Ramón Ladra

Ángel Gil de Miguel

Académico de la Ranme y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
«Vacunarse de la gripe no solo evita muertes, también mantiene la calidad de vida»

El experto lamenta que menos de un 60% de los mayores de 64 años se vacunen. «Si llegáramos al 75% que aconseja la OMS evitaríamos miles de hospitalizaciones»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Llega la temporada de máxima transmisión de virus respiratorios y Ángel Gil de Miguel (Madrid, 66 años), académico de la Real Academia de Medicina (Ranme) ... y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, advierte de que este otoño la gripe se ha adelantado y convive con el covid y el virus respiratorio sincitial (VRS). Por eso insiste en la importancia de la vacunación, no sólo para evitar complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes, «también para mantener la calidad de vida».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  3. 3 Cáceres enloquece con el brunch
  4. 4

    Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo
  5. 5

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  6. 6

    Condenados por correr desnudos por Cáceres
  7. 7

    La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana
  8. 8 Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas
  9. 9 Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Vacunarse de la gripe no solo evita muertes, también mantiene la calidad de vida»

«Vacunarse de la gripe no solo evita muertes, también mantiene la calidad de vida»