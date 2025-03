'Vacapop', la app que arrasa entre los ganaderos

'Se vende cabrito enano'. 'Cabrito de buena raza. Precio negociable'. 'Vendo pony'... Son solo algunos ejemplos de los anuncios que se publican cada día ... en la aplicación Vacapop, cuyo nombre se asemeja a la popular aplicación de compraventa, Wallapop, pero en este caso, en lugar de vender ropa u otros artículos, se ofrecen vacas, cabras, caballos o gallinas, entre otros.

Su éxito se ha extendido, sobre todo, por Guipuzcoa. Los miembros guipuzcoanos de la organización agraria de baserritarras de Euskadi, ENBA, aseguran que la utilizan con frecuencia y confiesan que «es muy útil». Una de ellas es la guipuzcoana, Ixiar Altuna, propietaria de Elizegi Baserria en Amezketa. Esta baserritarra de 26 años descargó la aplicación hace «apenas tres o cuatro meses» gracias al consejo de un amigo que sabe que le gustan los animales. Ahora es una fiel usuaria. «Hace poco compré dos cerdos para engordar y estoy muy contenta. También he comprado hierba para el ganado e incluso, está la opción para comprar maquinaria», asegura.

Sobre el funcionamiento, explica que sólo hace falta registrarse, y «ya aparecen los anuncios dependiendo de lo que busque cada uno», después el trato se hace por el chat de la aplicación.

Ampliar Ixiar Altuna con sus cabras

Vacapop nació en 2020 en Asturias, debido a que durante la pandemia la compra de ganado en persona era 'imposible'. De ahí se extendió rápidamente a zonas como Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía o Extremadura.

Ampliar Anuncios en la aplicación 'Vacapop'

Según Jon Zubizarreta, propietario del caserío Larraitz Gain, que también cuenta con un restaurante con el mismo nombre, fueron los de la misma aplicación los que le contactaron para que se descargase Vacapop: «Me llamaron hace dos años. Antes usaba la aplicación Milanuncios, porque existía la sección de 'Granja', pero ahora la que más se usa es Vacapop». Según él, sobre todo por la comodidad.

Lo que más compra Jon son potros y yeguas, y lo que más suele vender son cabras y gallinas. Respecto a la compraventa, explica que la aplicación permite aplicar un filtro de ubicaciones para elegir la zona donde quiere realizar la compraventa. Él, de momento, ha contactado con otros guipuzcoanos, así como con vizcaínos y navarros.

Se trata de una app muy accesible y fácil de utilizar para cualquier tipo de usuario, según estos ganaderos. Ixiar confiesa que ella ha visto a gente de más de 60 años en la aplicación, aunque «sí que es verdad que a los baserritarras más mayores podría costarles algo más porque hay algunos que no tienen ni teléfono móvil». Jon, en cambio no ve este problema, y dice que suele recibir llamadas de gente mayor. «Tienen hijos y nietos que son los que se encargan de ayudarles a usarla. La edad no es impedimento», finaliza.

Competencia con las ferias de ganado

Josu Lizaso, propietario de Indate Berri en Aia, por su parte, comenta que fue un amigo el que le mandó la aplicación mediante 'Whatsapp' hace un año, pero que antes, como muchos otros, 'se movía' por las ferias de ganado. «Yo las prefiero, pero no son nada rentables. Vacapop es una alternativa que funciona mejor porque no hay que desplazarse», apunta este hombre que la usa «dos veces por semana» porque «siempre hay alguna novedad».

Ixiar también es partidaria de las ferias, pero reconoce que en cuanto al papeleo, por Vacapop «todo es más fácil y más ágil».

De momento, Vacapop ya acumula más de 40.000 descargas, cuenta con 25.000 usuarios y tiene unas 300 ventas al día, cifras que se espera que vayan en aumento.