Usar pegatinas de alarma sin contratar el servicio puede costarte miles de euros

En un momento en que los robos y las ocupaciones de segundas y terceras viviendas están generando gran preocupación entre la sociedad, la compra de alarmas y la contratación de empresas de seguridad están más presentes que nunca. Sin embargo, algunas personas deciden utilizar pegatinas de alarmas de seguridad de empresas conocidas sin contratarlas para generar una falsa sensación de seguridad. Algo que, a priori, puede parecer inofensivo, pero que sin embargo puede acarrear multas de miles de euros e incluso prisión.

Tanto el Código Penal como el BOE recogen una serie de leyes que explican las implicaciones que tienen estas acciones. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada recoge en su artículo 10 que constará de delito la utilización de publicidad de servicios de seguridad privada por cualquier persona carente de autorización.

Además de que esta acción de utilizar las pegatinas sin autorización consta de delito, también tendrá repercusión en el bolsillo de quien decida tomarla. La Ley de Marcas 17/2001 recoge en su artículo 44 que una vez condenado el cese, en este caso del uso indebido de la marca, el tribunal fijará una indemnicación a la marca mínima de 600 euros por día transcurrido hasta que se cese el uso indebido.

Además, emplear esta recurso para «proteger» negocios o edificios en alquiler puede constar de pena de cárcel. En concreto el Código Penal recoge en su artículo 274 que se castigará con pena de uno a cuatro años de prisión y 12 a 24 meses de multa a quien, sin el consentimiento del propietario, utilice su producto o contenido con fin industrial o comercial. Por lo que la gravedad de esta acción no tiene únicamente repercusiones legales sino también monetarias y penales.

Así, aunque lo parezca, las pegatinas de alarma sin contrato no son un ahorro ni una medida de protección: son un riesgo legal y económico grave, por lo que antes de intentar proteger tu propiedad con ellas, has de considerar las consecuencias.