HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Usar pegatinas de alarma sin contratar el servicio puede costarte miles de euros

La ley puede sancionar con multas e incluso pena de cárcel el uso de pegatinas de alarmas de seguridad sin tener contratado ningún seguro

Judith Rueda

Martes, 7 de octubre 2025, 12:41

Comenta

En un momento en que los robos y las ocupaciones de segundas y terceras viviendas están generando gran preocupación entre la sociedad, la compra de alarmas y la contratación de empresas de seguridad están más presentes que nunca. Sin embargo, algunas personas deciden utilizar pegatinas de alarmas de seguridad de empresas conocidas sin contratarlas para generar una falsa sensación de seguridad. Algo que, a priori, puede parecer inofensivo, pero que sin embargo puede acarrear multas de miles de euros e incluso prisión.

Tanto el Código Penal como el BOE recogen una serie de leyes que explican las implicaciones que tienen estas acciones. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada recoge en su artículo 10 que constará de delito la utilización de publicidad de servicios de seguridad privada por cualquier persona carente de autorización.

Además de que esta acción de utilizar las pegatinas sin autorización consta de delito, también tendrá repercusión en el bolsillo de quien decida tomarla. La Ley de Marcas 17/2001 recoge en su artículo 44 que una vez condenado el cese, en este caso del uso indebido de la marca, el tribunal fijará una indemnicación a la marca mínima de 600 euros por día transcurrido hasta que se cese el uso indebido.

Además, emplear esta recurso para «proteger» negocios o edificios en alquiler puede constar de pena de cárcel. En concreto el Código Penal recoge en su artículo 274 que se castigará con pena de uno a cuatro años de prisión y 12 a 24 meses de multa a quien, sin el consentimiento del propietario, utilice su producto o contenido con fin industrial o comercial. Por lo que la gravedad de esta acción no tiene únicamente repercusiones legales sino también monetarias y penales.

Así, aunque lo parezca, las pegatinas de alarma sin contrato no son un ahorro ni una medida de protección: son un riesgo legal y económico grave, por lo que antes de intentar proteger tu propiedad con ellas, has de considerar las consecuencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  2. 2 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  3. 3

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  4. 4 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  5. 5 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  6. 6 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal
  7. 7 Una hamburguesa que esconde un secreto dulce: el bocado viral que arrasa en esta pastelería de Badajoz
  8. 8 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  9. 9

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  10. 10 Los vecinos de Vara lo despiden entre aplausos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Usar pegatinas de alarma sin contratar el servicio puede costarte miles de euros

Usar pegatinas de alarma sin contratar el servicio puede costarte miles de euros