La UE impone límites a Google, Facebook y Amazon, que retirarán desde hoy contenidos ilegales

Tras casi nueve meses para adaptarse a la nueva normativa, la Unión Europea no da más margen. La Ley de Servicios Digitales (DSA) deberá ser ... aplicada obligatoriamente desde este viernes por las grandes plataformas digitales que operan en Europa, como son Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Amazon, AliExpress, etc. Desde este viernes la UE puede imponer cuantiosas sanciones a aquellas que incumplan las medidas que buscan proteger a los ciudadanos de los contenidos ilícitos y la desinformación.

La ley establece que estas multinacionales digitales deberán retirar contenidos relacionados con ciberacoso, pornografía infantil o todo tipo de información ilegal rápidamente. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha sido el principal impulsor de la DSA y confía plenamente en que esta ley logre «restaurar la confianza y seguridad en el espacio digital» a través de una norma que «salvaguarda los derechos y las obligaciones» de los ciudadanos. En resumen, la UE ha dejado de fiarse de la buena voluntad de las plataformas o de cómo interpreten la ley a su antojo, sino que desde hoy obliga a las multinacionales a eliminar todo rastro de información ilegal y, si no lo hacen, las multará económicamente.

El comisario celebró que la UE se convierte así en la primera jurisdicción del mundo donde las plataformas digitales «ya no tienen carta blanca y fijan sus propias normas, sino que ahora son entidades reguladas de la misma forma que las instituciones financieras».

¿Cuáles son las plataformas afectadas por la ley?

La DSA contempla a las «plataformas digitales de muy gran tamaño», las VLOP, por sus siglas en inglés. No hay espacio para la interpretación, el texto indica que se trata de 19 grandes empresas que cuentan con más de 45 millones de usuarios en territorio europeo.

En concreto, se han identificado 25 grandes plataformas en la UE de este tipo, pero la norma solo se aplicará de inmediato sobre 19 de ellas porque fueron las notificadas hace cuatro meses. Se trata, entre otras, de Google, Facebook Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Amazon y Zalando. Estas dos últimas han recurrido ante el Tribunal General de la UE (TGUE) su inclusión en esta lista ya que consideran que no se ajustan a esta definición y buscan evitar que se les aplique la normativa de la nueva ley.

¿Solo se aplicará a las grandes plataformas?

No, los principios básicos de la DSA serán aplicables para diferentes plataformas online, independiente de su tamaño, pero la UE da más tiempo. En concreto, hasta febrero de 2024 la normativa no empezará a aplicarse en estas otras empresas digitales de menor tamaño.

Además, la UE exigirá a las multinacionales una serie de requisitos que no tendrán que cumplir a raja tabla las pequeñas: auditorías externas, rendición de cuentas pública, creación de un código de conducta, opciones a los usuarios para no recibir recomendaciones personalizadas, etc.

¿Cómo eliminarán el contenido?

La UE ha dado estos meses de margen para que las plataformas pongan en marcha los dispositivos que les permitan identificar contenidos ilegales presentes en sus webs y automáticamente retirarlos. Esto se hará a través de los propios algoritmos de la aplicación pero también con un sistema de alerta que irán actualizando los propios usuarios.

¿Qué exige la UE a las plataformas?

Transparencia. Este es probablemente el punto más importante de la nueva ley. La UE exige que las plataformas sean transparentes y les proporcionen un mejor sistema de rendición de cuentas de lo que habían hecho hasta ahora. Pone coto a la libertad de publicación con la que contaban estos servicios hasta el momento por su gran tamaño y cantidad de usuarios.

La directora de Medios de Rocket Digital, Marta Sánchez, explica a este periódico que las plataformas estarán obligadas a indicar a los usuarios por qué les aconseja una determinada información en función de su perfil. «Los consumidores podrán optar por otros sistemas de recomendación que no se basen en los mencionados perfiles. Tampoco estará permitida la publicidad o los anuncios en base a estos perfiles ni usar datos personales de niños», señala la experta.

Por tanto, en la práctica, las plataformas deberán suprimir de forma inmediata el contenido ilegal que prolifere en sus web. «Corresponde a estas compañías el tener bajo control a los vendedores que operan en las plataformas intermediarias de comercio electrónico, así como inspeccionar los contenidos que no se ajusten a la legalidad», explica Sánchez.

¿Qué sanciones pueden imponer?

La UE pueden imponer multas que lleguen al 6% del volumen de negocio mundial de las plataformas. Es decir, en el caso de Google, por ejemplo, la sanción podría alcanzar los 4.00 millones de euros después de haber ingresado más de 73.000 millones solo en el último trimestre.

Es más, si la plataforma se niega a cumplir con estas obligaciones y «se pone en peligro la vida y seguridad de las personas» -indica el texto-, la UE puede solicitar a un órgano jurisdiccional la suspensión temporal de su servicio.

¿Qué cambios verán los usuarios?

En cada plataforma será diferente, pero en todas deberían notarse los cambios. Por ejemplo, Tik Tok ha lanzado un nuevo algoritmo cuyas decisiones no están basadas en los perfiles de los usuarios, mientras que Google lanzará un nuevo centro de transparencia para explicar mejor sus políticas y facilitar las reclamaciones de los usuarios.