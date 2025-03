Tres respuestas para acabar definitivamente con las indeseadas llamadas comerciales

Irene Toribio Sábado, 7 de septiembre 2024, 13:13 Comenta Compartir

El objetivo está claro: Protegernos del spam telefónico. Por eso, te ofrecemos una serie de consejos para evitar llamadas comerciales no autorizadas y que, en múltiples ocasiones, se vuelven indeseadas. Y es que a pesar de que el Gobierno prohibió las llamadas comerciales no autorizadas hace un año, el 98,3% de los españoles asegura seguir recibiéndolas, según una encuesta de FACUA-Consumidores en Acción. Con la llegada del nuevo curso, se prevé que el spam telefónico se intensifique aún más, por lo que es esencial tomar medidas para evitar ser interrumpidos.

Tres respuestas que puedes dar para terminar con estas llamadas

- Una respuesta infalible al teléfono para frenar las llamadas comerciales es hacerle la siguiente pregunta al teleoperador: «¿De dónde habéis sacado mi número de teléfono?». En ocasiones, de forma instantánea, cuelgan la llamada. ¿El motivo? De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos, las empresas están obligadas a informar cómo obtuvieron los datos del usuario. Si el operador no puede proporcionar esta información, la empresa estaría incurriendo en una ilegalidad denunciable ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

- También puedes ir directo al grano: «No he solicitado que me llamen». Esto es aplicable si estás seguro de no haber autorizado a la empresa o a terceros a contactarte. Es importante recordar que las operadoras de telefonía pueden seguir llamándote hasta seis meses después de que te hayas dado de baja de sus servicios.

En este caso, deberás esperar hasta que pase ese periodo para poder ejercer tu derecho de solicitar que eliminen tu número de su base de datos. Y ese es, precisamente, el tercer paso.

- Solicita la eliminación de tus datos. Otro recurso eficaz es pedir de manera tajante que borren tu número de su base de datos. Incluso si en algún momento has dado tu consentimiento para ser contactado, la ley te ampara para revocar ese permiso en cualquier momento, ya sea durante la llamada o por otros medios como correo postal o electrónico.

Si no es posible hacer esta solicitud durante la llamada, el teleoperador debe proporcionarte las instrucciones necesarias para hacerlo. Además, si te indican que debes llamar a otro número, este debe ser gratuito.

Otros aspectos que debes saber de las llamadas comerciales

- Horarios permitidos para llamadas comerciales

La ley regula también los horarios en los que las empresas pueden llamarte. Las operadoras de telefonía solo pueden hacerlo de lunes a viernes, no festivos, en los siguientes intervalos: de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Las demás compañías tienen permitido llamar de 09:00 a 21:00 horas. Si te llaman fuera de estos horarios, puedes recordarles que están incumpliendo la ley: «Según el artículo 96 de la Ley para la Defensa de los Consumidores, no podéis llamarme a esta hora».

- Cómo protegerte de estafas telefónicas

Si ninguna de las medidas anteriores te protege, siempre puedes presentar una reclamación ante la AEPD o la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ambas entidades han alertado recientemente sobre las estafas telefónicas más peligrosas, como las suplantaciones de identidad.

El Ministerio para la Transformación Digital ha propuesto un plan para combatir estas prácticas, que incluye el bloqueo de llamadas y mensajes que procedan del extranjero pero que utilizan numeración nacional enmascarada. Además, se prohibirán las llamadas comerciales desde números móviles, una preocupación creciente entre los españoles.

Para protegerte de posibles fraudes, desconfía de llamadas en nombre de administraciones públicas o entidades bancarias, ya que rara vez contactan por esta vía. También ten cuidado con aquellas que te pidan realizar alguna acción con urgencia o te informen de premios que no recuerdas haber ganado.

Responde con precaución y, si escuchas un silencio al descolgar, es mejor no decir nada. Algunas estafas se aprovechan de grabaciones de voz para suscribir a los usuarios a servicios no autorizados.

Con estos consejos, podrás enfrentarte al creciente spam telefónico de manera eficaz y mantener tu privacidad protegida.

Temas

Estafas

teléfono