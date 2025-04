Tres muertos en un incendio en Barcelona que pudo ser provocado

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 4 de mayo 2022, 07:44 | Actualizado 10:46h. Comenta Compartir

Tres personas han fallecido esta pasada madrugada en el incendio de un edificio de tres plantas en Santa Coloma de Gramanet, muy cerca de Barcelona. Como consecuencia del siniestro, otras siete personas han resultado heridas de diversa gravedad. Uno de ellos está ingresado en estado crítico en la unidad de quemaduras del hospital Valle de Hebrón de Barcelona.

Las primeras hipótesis apuntan a un incendio provocado. La propia alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón, no lo ha descartado en una comparecencia ante los medios. Y es que, la investigación señala en su fase preliminar que el fuego ha empezado en dos sitios de manera simultánea, lo que abona la teoría de que ha sido intencionado. El inspector de los Bomberos de la Generalitat, Eduard Martínez, ha confirmado este miércoles en Rac-1 que el incendio, que ha empezado obre las 4.30 de la madrugada, ha tenido dos focos de inicio, si bien no ha querido ratificar la teoría de que ha sido provocado. El fuego se ha extendido desde la planta baja, donde están los contadores, y también desde la segunda planta. En principio, el edificio no ha sufrido daños estructurales. El fuego ha sido sofocado sobre las cinco de la mañana.

El edificio consta de tres plantas. Y la mayoría de los pisos estaban okupados. La propia alcaldesa ha confirmado que había denuncias previas a la Policía Local y a los Mossos por problemas de convivencia en la finca. En el lugar de la tragedia, en los locales de la planta baja han aparecido las persianas con pintadas contra los ocupas: podían leerse frases como «okupas, dais asco»; «okupas, hijos de puta». Días atrás hubo una pelea y las quejas por ruido eran constantes, sobre todo en uno de los pisos. Parlón ha precisado que hace unos meses los pisos okupados fueron regularizados por la inmobiliaria propietaria con alquileres sociales. Uno de los pisos está tapiado para evitar su ocupación.

