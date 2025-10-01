HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 1 de octubre, en Extremadura?
Lotería y apuestas

Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten más de 180.000 euros este miércoles

La recaudación ha ascendido a 3.006.316 euros

R. H.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:22

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 1 de octubre, ha estado formada por los números 4, 12, 16, 21, 22 y 49.

El número complementario es el 43 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 3.006.316 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.400.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, premiados con 61.080,41 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 36 de Barcelona, en la Nº 1 de Riotorto (Lugo) y en el Despacho Receptor Nº 65.405 de Irún (Gipuzkoa).

