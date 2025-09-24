Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten más de 180.000 euros este miércoles

R. H. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:32 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 24 de septiembre, ha estado formada por los números 1, 25, 28, 39, 42 y 46.

El número complementario es el 2 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.972.459 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.900.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes premiados con 64.364,44 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Pulianas (Granada), situada en C.C. Carrefour - L10, Luis Buñuel, s/n; en la nº 7 de Santander, situada en Paseo de Pereda, 15; y en el Despacho Receptor nº 71.265 de La Algaba (Sevilla), situado en Rodríguez de la Borbolla, 55

