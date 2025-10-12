HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 12 de octubre, en Extremadura?
Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten más de 135.000 euros este domingo

La recaudación ha ascendido a 2.285.336,50 euros

R. H.

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:14

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 12 de octubre, ha estado formada por los números 8, 15, 19, 21, 25 y 40. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 9.

La recaudación ha ascendido a 2.285.336,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 3.400.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, premiados con 45.691,56 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de Narón (A Coruña), situada en C.C. Alcampo-Pol. Ensenada de la Gandara; en el Despacho Receptor nº 79.040 de Gandía (Valencia), situada en Paseo Marítimo de Neptuno, 79; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es..

