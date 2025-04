Las tiendas Mango de Extremadura tienen aún el vestido que Letizia lució en Mérida

María Saavedra Badajoz Jueves, 5 de mayo 2022, 10:06 | Actualizado 11:43h. Comenta Compartir

Las extremeñas todavía estamos a tiempo de vestir como una reina esta primavera. El traje de Mango que este miércoles lució Letizia en Mérida, y con el que coincidió con una de las premiada, está disponible en algunas tallas en las tiendas que la firma española tiene en Extremadura.

Si eres de Cáceres, Plasencia, Don Benito o Almendralejo, o en su defecto, vives cerca de estas poblaciones, estás tardando en acercarte a una de las tiendas de Mango y pillar el vestido bicolor que sienta como un guante. Con la suerte añadida de que podrás probarte antes el conjunto y cerciorarte de lo elegante y favorecedor que queda.

El único inconveniente es que tienes que entrar en una talla pequeña o extrapequeña (S y XS). O lo que es lo mismo, tener la figura de Letizia. Con un poco de suerte, encuetras una mediana (M), talla estándar por excelencia. Por eso es mejor darse prisa.

En la tienda de Cáceres aparecen tallas disponibles XS, S y M del vestido.

No solo es bonito. Su precio también es bastante goloso. Y es que por menos de 50 euros tienes un conjunto de alta costura 'low cost'. Otra de las pruebas de que este estilismo haya 'volado'.

Pero si no eres de ninguna de estas localidades, has llegado tarde. El traje ya no está disponible en la web de la tienda. Han desaparecido en pocas horas. El vestido bicolor que sienta como un guante se ha agotado en todas las tallas desde que ayer vieramos a su majestad vestida como un pincel de dos colores.

Si tu única opción era la compra online, queda el consuelo de pedir a Mango que te avise si repone este artículo. Pero cuidado, si ya ayer la Reina Letizia coincidió con el mismo modelo que la galardona Inmaculada Vivas, ahora es más que problable que puedes vivir un: «¡Tierra, trágame!» cuando veas llegar a alguien con el traje 'black & white'.

Entrega de premios en Mérida

Letizia llegó este miércoles a la Asamblea de Extremadura acompañada de aplausos y gritos de «guapa» para asistir a la entrega de los 'Premios Reina Letizia 2021', convocados por el Real Patronato sobre Discapacidad, en Extremadura. Y no es para menos con el modelo bicolor que había elegido para este acto. Con sisa, corte evasé y cinturón de hebilla ancha marcando su avispada cintura. Un atuendo con el que bien sabía que acertaba. Una prenda favorecedora que forma parte de la colección de fiesta y ceremonia de esta temporada.