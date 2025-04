'The New York Times' demanda a OpenAI y Microsoft por «violación de derechos de autor» El diario estadounidense sostiene que los demandados buscan aprovecharse de su inversión en periodismo y usarlo para crear productos sustitutivos sin permiso ni pago

Sede del 'The New York Times'.

E. P. Miércoles, 27 de diciembre 2023, 18:55 Comenta Compartir

'The New York Times Company', empresa editora del diario neoyorquino, ha presentado una demanda contra Microsoft y OpenAI, propietaria de ChatGPT, por el uso ilegal de millones de artículos e investigaciones del periódico, protegidos por derechos de autor, para la creación y el entrenamiento de servicios de inteligencia artificial. La denuncia, registrada ante el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan, sostiene que millones de artículos publicados por el periódico neoyorquino se utilizaron para entrenar chatbots automatizados que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información confiable.

«El uso ilegal del trabajo del Times por parte de los demandados para crear productos de inteligencia artificial que compitan con él amenaza la capacidad del Times para brindar ese servicio», afirma la editora del periódico, añadiendo que estas herramientas de inteligencia artificial generativa se crearon «copiando y utilizando millones de artículos de noticias protegidos por derechos de autor».

En este sentido, defiende que, si bien los demandados copiaron a gran escala de muchas fuentes, le dieron al Times un énfasis particular, lo que revela una preferencia que reconoce el valor de esos trabajos, señalando que, a través de Bing Chat de Microsoft (recientemente rebautizado como 'Copilot') y ChatGPT de OpenAI, los demandados buscan aprovecharse de la enorme inversión del Times en periodismo y usarlo para crear productos sustitutivos sin permiso ni pago.

Si bien la demanda no especifica ninguna indemnización, el documento sí advierte de que con esta denuncia busca responsabilizar a los acusados «por los miles de millones de dólares en daños legales y reales» relacionados con la copia y el uso ilegal de los trabajos del Times. «Si The Times y otras organizaciones de noticias no pueden producir y proteger su periodismo independiente, habrá un vacío que ninguna computadora o inteligencia artificial podrá llenar», apostilla en su denuncia.

Temas

Microsoft