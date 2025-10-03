HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Este supermercado podría ser el próximo escenario para las fotos de tu boda

El hipermercado Carrefour lanza «Wedding Shoot», un concurso en el que convertirá sus pasillos en escenario de boda

Irene Manzano

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:10

¿Alguna vez habías pensado hacer las fotos de tu boda en los pasillos de un supermercado? Como parte de su campaña #ElHíperEstáDeModa, Carrefour continúa innovando y esta vez llega con una propuesta que ha sorprendido a todos.

La iniciativa pretende presentar al hipermercado como un espacio vivo, capaz de sorprender y conectar con las nuevas generaciones. De esta forma, quieren conventir algo cotidiano en un recuerdo inolvidable: 'del carrito al altar'.

«El hipermercado forma parte de la vida cotidiana de millones de personas y queremos que siga siendo un lugar de encuentro, innovación y sorpresa», destaca la Directora Ejecutiva de Carrefour España, Elodie Perthuisot. De esta manera, el grupo quiere demostrar que la cercanía y su conexión con los clientes es primordial.

El premio será una sesión fotográfica nupcial de la mano del fotógrafo Assiah Alcázar, especializado en moda y retrato con gran proyección internacional.

Cómo participar

Para poder optar a este original premio, los participantes tendrán que ser mayores de edad, seguir al perfil de Instagram oficial de Carrefour España (@CarrefourES), dar «me gusta» a la publicación del sorteo y mencionar a su pareja en los comentarios. El concurso estará abierto hasta el 7 de octubre y los ganadores se darán en la misma publicación.

