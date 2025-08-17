HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Despacho receptor que ha validado el boleto premiado en Coria. LOTERÍAS
Loterías y apuestas

El sorteo de la Bonoloto deja más de 40.000 euros en Coria este domingo

La recaudación del sorteo ascendió a 1.955.330,50 euros

R. H.

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:08

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 17 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 3, 9, 21, 28, 40 y 42. El número complementario es el 7 y el reintegro, el 7.

La recaudación del sorteo ascendió a 1.955.330,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes premiados con 40.227,92 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, situada en Castillo, 3; en el Despacho Receptor nº 19.285 de Coria (Cáceres), situado en Alcalde Francisco Lomo, 29 y en el nº 84.415 de Herrera de Duero-Tudela de Duero (Valladolid), situado en Edmundo Grandville, 3.

