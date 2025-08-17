HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El décimo ganador en Extremadura se selló en este punto de venta.
Loterías y Apuestas del Estado

La Lotería Nacional deja un premio de 60.000 euros en Extremadura

El número ganador en el sorteo de este sábado 16 de agosto fue el 05.958

R. H.

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:27

El primer premio de la Lotería Nacional repartió este pasado sábado 16 de agosto la suerte en trece localidades del país de varias comunidades autónomas, una de ellas de Extremadura. El número agraciado con el primer premio, dotado con 600.000 euros al billete, ha sido el 05.958. Los acertantes recibirán 60.000 euros por décimo

El premio ha estado muy repartido. En Extremadura el premio es para una persona que validó su boleto en Garganta la Olla, en concreto, en el punto de venta situado en el número 7 de la calle Lluana. El resto de acertantes se localizan en los siguientes puntos: 

San Juan de Alicante (Alicante), en el centro comercial Carrefour.

Mijares (Ávila), en la calle Mayor, 52.

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en la calle Amapolas, 42.

Tolosa (Gipuzkoa), en la avenida de Navarra, 14.

Jaén (Jaén), en la calle Virgen de la Capilla, 9.

Castillo del Romeral (Las Palmas), en la calle Conde de la Vega Grande, 65.

Madrid, con varios puntos de venta, incluida la administración nº 374 en la calle Viriato y a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

El Mirador (Murcia), en la avenida Centramirsa, 7, y Los Dolores (Murcia), en la avenida San Juan Bosco, 25.

Ledesma (Salamanca), en la avenida Bernardo Olivera, 34.

Carmona (Sevilla), en la Ronda León de San Francisco, 49.

Los Palacios y Villafranca (Sevilla), en la calle Constitución, 9.

El segundo premio fue para el número 03127, dotado con 120.000 euros por serie (12.000 euros por décimo).

