Las centrales solares generan empleo mientras se construyen. HOY
Un país que nunca se acaba

Sol, litio, datos y empleo

Promesas en Extremadura. Los anuncios de proyectos incluyen numerosos puestos de trabajo

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Los anuncios de la instalación de una mina, un centro de datos o una central fotovoltaica en Extremadura llegan siempre acompañados de la promesa de ... creación de una cantidad asombrosa de puestos de trabajo. Ese número de empleos varía según vayan cambiando las circunstancias. Si las dificultades para la materialización del proyecto aumentan, también se incrementan los puestos de trabajo prometidos.

