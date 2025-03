Los servicios secretos alemanes aseguran que el coronavirus surgió en un laboratorio chino

El Gobierno alemán guarda desde hace cinco años bajo llave un informe de sus servicios de inteligencia en el que se afirma que el coronavirus ... tuvo su origen en un experimento en el Instituto de Virología de Wuhan, que es considerado la causa de la pandemia mundial, según informan este miércoles el semanario 'Die Zeit' y el rotativo 'Süddeutsche Zeitung'.

Tanto la entonces canciller federal, Angela Merkel, en 2020, como su sucesor Olaf Scholz en 2021, pudieron leer el documento del Bundesnachrichtendienst (BND), el servicio de inteligencia federal, pero prohibieron su difusión, afirman los dos medios, que han llevado a cabo la investigación de forma conjunta.

El BND llegó la conclusión sobre el origen del virus Sars-CoV-2 tras el análisis de datos públicos, pero sobre todo por la información secreta obtenida en la llamada 'operación Saaremaa', fundamentalmente material de instituciones científicas chinas, entre ellas el instituto de Wuhan, uno de los más importantes en China para la investigación virológica.

Además de recabar indicios de los llamados experimentos de 'gain of function', técnica que permite crear virus sumamente peligrosos en un laboratorio alterando de manera artificial virus naturales, los agentes del BND comprobaron que los responsables chinos de esas pruebas violaron sistemáticamente las normas de seguridad de sus laboratorios.

El BND recibió al parecer la orden expresa de la Cancillería de investigar el origen del coronavirus y todavía bajo el mandato de Merkel, el presidente de esos servicios de inteligencia exteriores, Bruno Kahl, informó personalmente a la política conservadora sobre la operación secreta en marcha y las conclusiones de sus agentes.

Investigación independiente

A la tesis de que el coronavirus es un producto de laboratorio se le concedió entonces entre un 80% y un 95% de veracidad. Sin embargo, el Gobierno decidió mantener la información en el más absoluto de los secretos. Ni Merkel ni el entonces ministro Helge Braun han querido pronunciarse sobre las revelaciones conocidas hoy.

'Die Zeit' y el 'Süddeutsche Zeitung' destacan que nada más convertirse en jefe del Gobierno federal, Scholz fue informado sobre las conclusiones del análisis del BND. Este fue ocultado, sin embargo, al gremio de control parlamentario de los servicios secretos alemanes y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ambos medios revelan igualmente que no fue hasta finales del año pasado cuando el Gobierno federal encargó verificar la información recabada por el BND sobre el origen del coronavirus a expertos externos. El trabajo de estos, cuya identidad no ha sido facilitada, se encuentra actualmente en marcha y aún no han ofrecido sus conclusiones.

Confrontado con un catálogo de preguntas sobre el caso por el semanario 'Die Zeit', un portavoz oficial del Gobierno respondió lacónicamente que «por principio, no hacemos comentarios públicos sobre asuntos de la inteligencia». Tampoco responsable alguno del BND ha querido responder a preguntas de los autores del artículo de investigación periodístico.

Expertos de todo el mundo siguen buscando el origen de la pandemia. El año pasado, por ejemplo, un grupo internacional de investigadores presentó un análisis según el cual consideran más probable un origen no natural en un laboratorio a uno natural del virus y criticaron que la mayoría de las investigaciones se hubieran centrado en un origen zoonótico.

Sin embargo, faltan pruebas claras, como un huésped intermediario animal. Esas teorías sobre el origen de la pandemia en la transmisión del virus de un animal al hombre se propagaron cuando el mercado de animales salvajes de Wuhan se puso en el punto de mira de los investigadores a la hora de buscar el primer lugar de contagio.

La propia China rechaza hasta ahora tajantemente toda responsabilidad de las causas de la pandemia y niega de manera rotunda que el coronavirus tenga su origen en uno de sus laboratorios científicos. Las autoridades de Pekín sostienen la tesis de que el coronavirus tiene origen animal, aunque hasta ahora no lo han demostrado científicamente.