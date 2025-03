Cobrar una herencia, ¿conlleva perder el subsidio por desempleo? Para recibir la ayuda para mayores de 52 años no se puede superar en ingresos el 75% del SMI

Redacción Miércoles, 16 de agosto 2023, 18:29 Comenta Compartir

El Sepe ofrece a los mayores de 52 años un salvavidas financiero para aquellos que no tienen empleo y que no cuentan con derecho a paro. Se trata de una ayuda de unos 400 euros mensuales que exige cumplir una serie de requisitos, como que los ingresos no deben exceder el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluyendo la proporción correspondiente a dos pagas extraordinarias. Enntonces, ¿qué pasa si recibo una herencia, pierdo el derecho a recibir el subsidio?

Lo primero que ha de saber quien se enfrenta a esta situación es que si recibe una herencia debe comunicarlo al SEPE de forma inmediata, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la misma. Según recoge la sentencia del Tribunal Supremo (305/2019 de 10 de abril de 2019), el perceptor de una prestación como el subsidio para mayores de 52 años tiene un plazo de 30 días desde la aceptación de la herencia para poner al tanto al SEPE de la misma. Si no lo comunica a tiempo y en los plazos establecidos, no solo perderá el subsidio sino que además deberá devolver todo lo que haya cobrado desde que aceptó recibir la herencia. «Tiene obligación de comunicar en la oficina de prestaciones el cambio en su situación económica», así lo explica el propio Sepe.

Existe, entonces, la posibilidad de suspender el pago del subsidio en caso de que el aumento de los ingresos mensuales del beneficiario exceda el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); no obstante, una vez cesen estos ingresos superiores, el subsidio puede ser reanudado.

Cuando se aplica esta disposición al contexto de recibir una herencia en conjunción con el subsidio para personas mayores de 52 años, el procedimiento establecido es el siguiente: el monto de la herencia se divide en doce mensualidades y se agrega a los ingresos del beneficiario del subsidio. Si esta suma supera el 75% del SMI, el Sepe suspende el pago del subsidio durante un mes; no obstante, después de esta pausa, el beneficiario vuelve a recibir el subsidio.

En resumen, en el caso de percibir un subsidio para personas mayores de 52 años y recibir una herencia, hay que notificarlo de forma inmediata. Esto no solo demuestra la honestidad del beneficiario en relación a su intención de no obtener el subsidio de manera fraudulenta, sino que también proporciona información detallada sobre la cantidad heredada. Es entonces cuando la entidad procederá con los cálculos adecuados para determinar si la suspensión de la prestación durante un mes es necesaria. Sin embargo, siguiendo los pasos indicados de manera precisa, el ciudadano mantendrá su derecho a recibir el subsidio por desempleo para personas mayores de 52 años, incluso en el caso de recibir una herencia.