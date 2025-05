San Judas Tadeo, el santo de los imposibles

En una visita a Madrid en 2022 Alfonso Aguilar (León, 57 años) se quedó pasmado al contemplar la legión de devotos que hacía cola para ... rezar a una talla de la iglesia de la Santa Cruz, en la calle Atocha, cerca de la Plaza Mayor. Como sacerdote pudo oficiar en el templo una de las misas vespertinas con los bancos hasta arriba de feligreses, pese a ser un triste miércoles por la tarde. «Cuando pregunté me dijeron que todos venían por san Judas Tadeo», recuerda el cura. Al día siguiente, regresó a la Alpujarra granadina –donde por entonces ejercía de párroco en los pueblos del Barranco del Poqueira– aún impresionado por la enorme devoción hacia un apóstol tan desconocido –«también para mí»– y a la sombra del otro Judas, el Iscariote, el que vendió a Jesús por 30 monedas de plata.

El azar quiso que pocas semanas después destinaran al páter a Chimeneas, otro enclave de Granada, este más cerca de la capital. «Y resulta que Chimeneas es uno de los cuatro pueblos de España que tienen a Judas Tadeo como patrono. Hay imágenes en muchas iglesias, pero como patrón solo cuatro pueblos, Chimeneas; Enix, en Almería; Moya, en Canarias; y Soto de la Marina y Sancibrián, que comparten parroquia en Cantabria, y veneran al santo desde el año 1600 porque pusieron doce velas a los apóstoles contra la peste atlántica, que mató a medio millón de personas en la península, y la que más duró encendida fue la de san Judas Tadeo», describe.

Esa coincidencia, unida a la devoción que él mismo pudo comprobar ya como párroco de Chimeneas («vienen con flores y velas a rezarle de toda la provincia de Granada, y también de Málaga, de Almería...») animó a Alfonso a indagar sobre la figura del 'otro Judas' hasta quedar «prendado» del considerado abogado de las causas perdidas y escribir el libro 'San Judas Tadeo. Vida, carta, virtud, imagen y amistad con el apóstol' (Mascarón de Proa), que presentó el pasado viernes en Granada.

Humilde y bondadoso

Aguilar, políglota autor de otros ocho libros en español, italiano, inglés y húngaro, y que ha enseñado filosofía en universidades de Estados Unidos, Italia y España, cuenta que de todas las virtudes que ha encontrado en el mártir se queda con su humildad, su bondad (el apodo Tadeo viene de 'taddá', que en arameo significa bondadoso o magnánimo) y su apertura de miras. «Pasa discretamente por el Evangelio», y su única intervención sucede en la Última Cena (por cierto en el cuadro Da Vinci se autorretrató como Judas Tadeo), cuando le pregunta a Cristo, ¿por qué te has revelado a nosotros y no al mundo? «Para mí esa pregunta muestra su apertura hacia otras culturas y horizontes nuevos», ilustra el sacerdote.

Aunque el libro no se centra tanto en la faceta milagrosa del santo (la famosa oración a san Judas Tadeo es muy popular en el orbe católico), a Aguilar le llegan fieles contándole los favores recibidos por su intercesión. «Una madre cuya hija nació con medio corazón le rezó, y hoy la niña tiene 10 años y está perfectamente. Pueden ser causas naturales o no, pero mucha gente siente que ha recibido el favor de san Judas Tadeo», apunta el páter que este lunes, como corresponde, celebrará en Chimeneas la festividad del patrón.

Curiosamente la iglesia de la Santa Cruz, aquella en la que Alfonso flipó hace dos años al observar las largas colas de fieles devotos, sacará en procesión la figura del santo por el popular barrio situado en el corazón del Madrid de los Austrias. «Hay muchísima devoción por el santo. Cada miércoles tenemos colas de feligreses que le vienen a rezar y ahora va a salir por primera vez en procesión para promover esa devoción», apunta Juan, el conserje-sacristán de la parroquia.

Devoción en toda España

Lo cierto es que la devoción que despierta san Judas no dejar de ir a más en toda España (en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Cáceres...) y especialmente entre la población latinoamericana, que siente auténtico fervor por el que se considera primo, aunque no carnal, de Jesucristo por sus lazos con Santiago el Menor. Según los autores antiguos, este Santiago era sobrino de San José y por tanto primo hermano de Jesús, y san Judas lo llama «hermano» en una carta, si bien este término en arameo significa 'pariente', por lo que no necesariamente implica que ambos fueran hermanos de sangre.

En todo caso, su cercanía a Jesús pasa desapercibida en el Nuevo Testamento, que da mucho más protagonismo a otros apóstoles. Ahora su figura es recuperada por el párroco de Chimeneas. «Es una figura que hay que dar a conocer bien para hacer una devoción basada en el conocimiento y no solo en esa idea de talismán que concede todo por lo que se le reza. El libro quiere convertir a san Judas en una figura inspiradora para que los lectores vivan las virtudes propias del santo».

De san Judas, tan discreto que fue a tenor de sus escasas apariciones bíblicas, se conoce muy poco. A través de distintos autores del siglo II y III se sabe que evangelizó Armenia y el norte de Turquía, donde al parecer murió en la actual Anatolia con unos 60 años como mártir junto a san Simón, que también celebra su festividad este 28 de octubre.

Sus reliquias están repartidas en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, bajo la altar de San José; un hueso del brazo se encuentra en una iglesia del centro de Roma, y también hay una reliquia en Toulouse (un regalo al el emperador Carlo Magno), y otra más en el santuario nacional de san Judas Tadeo en Chicago, ciudad donde existe gran devoción. De hecho, es el patrón de los policías norteamericanos y hay una escena en la conocida película 'Los Intocables' en la que un policía antes de expirar tras ser tiroteado por la mafia entrega a Sean Connery una medalla con la imagen del santo.

Además, su oración es rezada por miles de personas en todo el mundo, quienes la dicen en momentos de enfermedad o antes dificultades económicas, laborales o familiares, entre otras.