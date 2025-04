¿Qué es el virus de Marburgo, que mantiene aislados a dos alemanes?

Álvaro Soto Madrid Viernes, 4 de octubre 2024, 00:15 | Actualizado 10:26h. Comenta Compartir

Ruanda está sufriendo el primer brote de su historia del virus de Marburgo, un virus de la misma familia que el ébola que hasta ahora ha dejado en el país once muertes y 36 contagios, además de dos pacientes aislados en Alemania ante el temor de que hayan contraído la enfermedad. Con una letalidad muy alta, en torno al 50%, la Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo de contagio es muy alto dentro de Ruanda, alto en el continente africano y bajo en el resto del mundo. En febrero de 2023, tras un brote en Guinea Ecuatorial, el Ministerio de Sanidad publicó una guía sobre este virus.

¿Qué es el virus de Marburgo?

El Marburgo (o Marburg, por la ciudad alemana donde se encontraron los primeros casos) es un virus del género Marburgvirus, miembro de la familia Filoviridae (filovirus), junto con el género Ébola virus y el Cueva virus. Hay una sola especie de Marburg marmurgvirus, que incluye dos virus: Marburg y Ravn virus. Ambos virus causan una enfermedad clínicamente indistinguible y son agentes patógenos altamente letales para el humano.

¿Cuáles han sido los brotes más importantes?

La enfermedad es conocida desde 1967, cuando dos grandes brotes ocurrieron simultáneamente en la ciudad de Belgrado, en Serbia, y en las ciudades alemanas de Frankfurt y Marburgo, de donde el virus tomó el nombre, según explica el catedrático de Microbiología Raúl Rivas en un artículo en The Conversation. Estos brotes se produjeron entre trabajadores de laboratorio que investigaban con tejidos de monos verdes africanos importados de Uganda. En los años 1998 a 2000 tuvo lugar un gran brote entre los mineros de oro de Durba (República Democrática del Congo) que involucró 154 casos y 128 muertes (con una tasa de letalidad del 83%). El último gran brote de la enfermedad se produjo en el año 2005 en Angola, cuándo el virus infectó a 252 personas y murieron 227 de ellas (con una tasa de letalidad del 90%). Se considera un virus endémico en toda la región de África subsahariana.

¿Cómo se transmite?

El virus Marburgo se transmite a las personas a través de los murciélagos de la fruta y se propaga entre los humanos a través del contacto directo entre personas a través de la piel no intacta o las mucosas con sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales de personas infectadas, así como con superficies y materiales contaminados con dichos líquidos, como ropa personal o de cama. También se contagia por el contacto directo con animales muertos o vivos infectados y se han descrito casos de transmisión al personal sanitario que atiende a pacientes por contacto estrecho sin el uso adecuado del equipo de protección individual. El contagio a través de materiales para inyección contaminados o de pinchazos con agujas se asocia a una mayor gravedad de la enfermedad, a un agravamiento más rápido y, posiblemente, a una mayor tasa de letalidad.

¿Cuáles son sus síntomas?

Es una enfermedad hemorrágica febril que comienza de forma brusca con fiebre, dolor muscular, debilidad, dolor de cabeza y odinofagia (dolor de garganta al tragar). En el 50-80% de los pacientes, se produce un debilitamiento rápido acompañado por síntomas gastrointestinales, molestias abdominales, náuseas intensas, vómitos y diarrea en un plazo de dos a cinco días. La intensidad de la enfermedad se incrementa a los cinco o siete días con erupción maculopapular (aguda y generalizada) y síntomas hemorrágicos como petequias, sangrado de mucosas y gastrointestinales, etc. Los síntomas neurológicos (desorientación, convulsión y coma) pueden ocurrir en etapas posteriores de la enfermedad. La mortalidad varía según diferentes factores, en brotes producidos en la República Democrática del Congo ha demostrado una letalidad del 83% y de un 88% en Angola; aunque la letalidad demostrada en el brote inicial de 1967 en Europa fue del 24%. No obstante, se considera una enfermedad con una alta letalidad, con una tasa media que oscila en torno al 50%.

¿Existen tratamientos o vacunas?

No hay vacunas y no existe tratamiento específico para el virus de Marburg. La terapia de apoyo (líquidos intravenosos, oxígeno suplementario, electrolitos, etc.) puede mejorar significativamente el resultado clínico. No obstante, se están desarrollando algunos productos farmacéuticos como inmunoterapéuticos, interferones o antivirales. En cualquier caso, el tratamiento de soporte (rehidratación oral o intravenosa) y sintomático mejoran la supervivencia.

¿Puede llegar a España?

La guía del Ministerio de Sanidad explica que la ruta más probable de introducción del virus de Marburgo en España es a través de viajeros infectados, que vengan al país por barco o avión.

Temas

Ébola

ciencia

Ruanda

OMS