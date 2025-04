¿Por qué los tribunales están investigando los posibles efectos adversos del Nolotil?

La investigación de los posibles efectos adversos del Nolotil ha entrado a la vía judicial por dos vías. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ... quiere conocer la posible responsabilidad sanitaria por la comercialización de este medicamento y sus posibles efectos adversos tras la denuncia presentada por la Asociación Defensor del Paciente. Pero además, en febrero, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional anunció que estudiaba la denuncia de otra entidad, la Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF), contra el Ministerio de Sanidad y contra la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) al considerar que no protegió a la población contra los efectos secundarios potencialmente mortales del Nolotil.

¿Qué es el Nolotil?

El metamizol, que comenzó a comercializarse en Alemania en 1922, es un analgésico y antipirético (contra la fiebre) vendido desde hace más de 50 años en España con diferentes nombres comerciales (el actual, Nolotil), según explica la Aemps. Es el fármaco más vendido de España, con más de 24 millones de unidades al año. Se indica como analgésico frente al dolor agudo moderado o severo, y como antipirético cuando otras alternativas no son eficaces.

¿Qué enfermedad puede causar el Nolotil?

El metamizol, que en España se vende bajo la marca Nolotil, puede causar una enfermedad llamada agranulocitosis, que reduce los glóbulos blancos y aumenta el riesgo de infecciones que pueden ser mortales. Diferentes estudios apuntan a que la agranulocitosis tiene una prevalencia mucho mayor en pacientes anglosajones frente a otros grupos, y por eso el metamizol está prohibido en Gran Bretaña, Estados Unidos, India y Australia, entre otros países.

Supuestamente, ¿cuáles han sido las consecuencias del Nolotil?

ADAF, que presentó su demanda contra el Ministerio de Sanidad y la Aemps en la Audiencia Nacional el 14 de noviembre pasado, asegura haber identificado 350 casos sospechosos de agranulocitosis entre 1996 y 2023, incluidos los de 170 británicos que han sufrido sepsis, fallos orgánicos y amputaciones. ADAF también examinó 40 muertes que el fármaco ha podido provocar o por lo menos, en las que ha podido contribuir al fallecimiento.

¿Qué dicen los organismos sanitarios sobre el Nolotil?

La agranulocitosis no tiene la misma prevalencia en todos los grupos de pacientes, según registran algunas investigaciones, entre ellas, un informe de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de diciembre de 2018, que subraya que «el potencial para inducir agranulocitosis puede estar asociado con las características genéticas de ciertas poblaciones».

Tras el estudio de la EMA, la Aemps publicó el 30 de octubre de 2018 una nota informativa dirigida a profesionales sanitarios españoles en la que explicaba que la agranulocitosis es una reacción adversa de frecuencia «muy baja», pero admitía que «su número se ha incrementado en los últimos años de forma paralela al aumento del consumo de este analgésico». Y sobre todo, no descartaba que los pacientes de Europa del Norte la sufrieran con más frecuencia. «Aunque se ha discutido desde hace años sobre una mayor susceptibilidad para la agranulocitosis en la población del norte de Europa y se han estudiado ciertos factores genéticos, con la información disponible no se puede ni descartar ni confirmar un mayor riesgo en poblaciones con características étnicas específicas», aseguraba el documento de la agencia española. Entre otras recomendaciones, la Aemps pedía a los sanitarios «no utilizar metamizol en pacientes en los que no sea posible realizar controles (por ejemplo, en población flotante)». Este viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que «como todos los medicamentos tiene efectos secundarios», y, con este fármaco, «en algunos casos, se necesita supervisión y que haya un seguimiento». «Siempre que se evalúa y que se introduce cualquier medicamento, esto es así, se manejan los riesgos-beneficios. (...) En el caso del 'Nolotil' hay en algunos casos que, básicamente, lo que necesitan es supervisión y que haya un seguimiento», ha dicho en Catalunya Ràdio.