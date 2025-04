Sanidad sacará adelante el plan antitabaco pese al rechazo de las comunidades del PP

El plan antitabaco del Ministerio de Sanidad verá la luz en el Consejo Interterritorial de este viernes, pero lo hará rebajado y sin consenso. ... Solo cinco comunidades han mostrado su apoyo al documento este jueves, cuando acababa el plazo dado por el departamento de Mónica García para adherirse o no al texto. Aun así, Sanidad sacará adelante el plan, que será solamente una hoja de ruta antes de la aprobación de una ley contra el tabaco para la que no hay plazos.

Cataluña, Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias se sumaron al documento de Sanidad, mientras que el resto, las gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, rechazaron el procedimiento elegido por el Ministerio, un «acuerdo de colaboración».

El texto definitivo mantiene las líneas básicas expresadas por el Ministerio en los últimos meses: limitar la publicidad de los vapeadores, reducir los espacios en los que se puede fumar (con las terrazas en el centro de la discusión) y aumentar los impuestos del tabaco para subir su precio. Para lograr el apoyo de las autonomías, Sanidad ha accedido este jueves a incluir en el documento definitivo algunas de las 147 enmiendas que se aceptaron sobre el borrador inicial. La más destacada, la eliminación de la prohibición de fumar en espacios cerrados, que abría la puerta a la posibilidad de que no se pudiera consumir tabaco en el interior de los vehículos y que había generado dudas sobre su viabilidad.

Pero el rechazo de las autonomías reacias al texto no se han disipado. Entre otras quejas, Cantabria no se ha sumado al documento al verlo como una imposición y no respaldar la propuesta de ampliar a las terrazas la prohibición de fumar. Murcia y la Comunidad Valenciana han alegado que no existe una memoria económica y Aragón ha pedido más tiempo para trabajar el plan «con rigor».

Pese a estas cesiones, el pacto no ha sido posible, de manera que el Ministerio tendrá que aprobar su plan con un apoyo minoritario. Con este documento, las comunidades tendrán un paraguas que les permita adoptar sus propias medidas para reducir el consumo de tabaco, pero no obligará a ninguna autonomía a tomar iniciativas.

En varios mensajes en la red social X (antes Twitter), el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha rechazado todos los argumentos de las comunidades del PP: «El plan lleva años trabajándose»; [sobre la memoria económica] «se consultó con la gente de normativa del ministerio, que señalaron que no era necesario»; «los impuestos finalistas al tabaco tienen un dudoso encaje en nuestro ordenamiento jurídico»; y [sobre ampliar los espacios sin humo a las terrazas] «ampliarlos ya es voluntario. No funciona.️ La autorregulación en salud pública no funciona muy bien».