Sanidad impulsa la vacunación contra la viruela del mono para evitar brotes este verano

Hace un año, la viruela del mono disparó las alarmas sanitarias. El 29 de julio de 2022, la Comunidad Valenciana notificó el primer muerto por ... esta enfermedad en España y al día siguiente, Andalucía informó del segundo fallecimiento mientras el Ministerio de Sanidad hallaba nuevos brotes y aumentaba el número de contagiados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado el 23 de julio a este virus como una emergencia de salud pública de importancia internacional, el máximo nivel de alerta. Eran los peores momentos porque, además, las vacunas llegaban a cuentagotas. Semanas después, el 19 de septiembre, Madrid informó del tercer deceso, que sería el último de España.

Desde entonces, y gracias a las medidas de prevención y a la vacunación mayoritaria en los grupos de riesgo, la mpox, la nueva denominación que dio la OMS a la enfermedad, ha estado bajo control, pero los datos muestran que España ha sido uno de los países en los que este virus más ha impactado. En estos 14 meses, España ha registrado 7.559 casos de viruela del mono, el 29% del total de los computados en Europa (25.935) y el 8,5% del mundo (88.600), según los datos recopilados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y la OMS. Solo Estados Unidos (30.404) y Brasil (10.967) han sumado más infecciones que España. La mpox también ha dejado 152 muertos, siete de ellos en Europa.

Pero tras el pico de julio de 2022, los contagios entraron en un constante descenso . Ahora, un año después, ha cambiado radicalmente el horizonte. El pasado 10 de mayo, la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria de la viruela del mono y en todo el mundo la enfermedad remite.

De esta forma, en su último boletín, el ECDC considera que el riesgo de contraer la enfermedad es «moderado» para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y bajo para el resto de la población y atribuye la disminución de los casos a «cambios de comportamiento de los colectivos de riesgo», al aumento de la inmunidad de grupo por «la vacunación y la inmunidad natural» y a la disminución de los grandes eventos culturales y sociales después del verano.

«El impacto de este virus en todo el mundo ha sido mucho más contundente de lo esperado» Raúl Rivas Microbiólogo

Pero la vigilancia vuelve a aumentar con la llegada de los meses más propicios para la extensión de los contagios, y más después de que Portugal declarara la semana pasada un gran brote con 37 casos, todos ellos en la región de Lisboa y en el valle del Tajo. De hecho, y aunque en España solo se contabilizaron tres contagios en junio, el Ministerio de Sanidad ha potenciado la vacunación para prevenir la aparición de nuevos casos. El departamento de José Miñones ha lanzado la campaña «¿Viruela del Mono (MPOX)? Porque el virus no se ha ido… Piensa en Vacunarte» y mantiene abiertos los centros de vacunación, repartidos por todas las comunidades.

Los documentos del Ministerio de Sanidad llaman a la vacunación a «aquellas personas susceptibles a infectarse por sus conductas y prácticas sexuales no protegidas o, después de haber tenido contacto con el virus (profilaxis posexposición), a todos los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad».

La estrategia actual de vacunación preexposición «prioriza a personas que mantengan prácticas sexuales no protegidas, fundamentalmente, pero no exclusivamente, al colectivo de hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), especialmente a quienes tienen alto intercambio de parejas sexuales, practican sexo en grupo y/o que han presentado infecciones de transmisión sexual (ITS) recientemente», subraya el Ministerio.

96% de los casos

Según los informes de Sanidad, el 96% de los casos diagnosticados han sido en «hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres», el 2,4% en «hombres heterosexuales» y el 1,4% en «mujeres heterosexuales». El grupo que ha registrado más infecciones es el de hombres de entre 31 y 44 años y el 93% de los contagios se ha producido por contacto estrecho en el contexto de relaciones sexuales de alto riesgo.

«La enfermedad se ha comportado como esperábamos, con una rápida subida de contagios en los primeros meses, como consecuencia de que se trataba de un virus desconocido y de que no había medidas preventivas, y con un descenso también rápido una vez que aumentó el control y la vigilancia», expone el catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca Raúl Rivas, que otorga un papel clave a la OMS por haber declarado la mpox como emergencia internacional. Aun así, Rivas resalta que «el impacto de la viruela del mono en todo el mundo ha sido mucho más contundente de lo esperado». «Una vez más, nos encontramos con una enfermedad emergente de origen zoonótico que nos ha pillado con la guardia baja, lo que nos debe concienciar de la importancia de la prevención y la vigilancia», añade este experto.