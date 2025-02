El Ministerio de Sanidad convoca a las autonomías para analizar medidas frente a la viruela del mono

El Ministerio de Sanidad comienza a movilizarse para actuar frente a la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono. El departamento de Mónica ... García ha convocado el lunes 19 una reunión de un grupo técnico para discutir las actuaciones que se pueden llevar a cabo tras el brote de mpox en África. En el encuentro participarán el Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Microbiología, la División de VIH y la de Vacunas. Ese mismo día 19, España participará en el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE junto al resto de países para analizar la situación.

Además, el Ministerio ha convocado para el día siguiente, martes 20, a la ponencia de alertas de la que forman parte representantes de todas las comunidades autónomas para debatir si se modifica alguna recomendación de vigilancia o vacunación. Este órgano es el encargado de proponer medidas sanitarias y jugó un papel clave durante la pandemia de la covid-19.

Por el momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que se refuercen los controles en frontera y específicamente en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, aunque esta decisión es competencia del Gobierno de España. «Debemos prevenir en aquellos lugares de origen y en aquellos lugares de tránsito donde se pudiera trasladar el virus a una región como Madrid, con mayor densidad de población. Si el Gobierno otra vez se quedará de brazos cruzados, no sabemos si en el futuro esto puede volver a estallar», ha afirmado.

Desde el inicio del brote en 2022 se han notificado en España un total de 8.104 casos confirmados de infección por mpox en 17 Comunidades Autónomas, 7.521 en 2022. En 2024 hasta el día 8 de agosto se han notificado a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) un total de 264 casos de mpox, la mayoría de los casos en hombres con una mediana de edad de 37 años y nacidos en España.

Desde enero, la red epidemiológica ha contabilizado infecciones en doce autonomías: Comunidad de Madrid (118), Andalucía (76), Cataluña (23), Comunidad Valenciana (12), Baleares (10), Galicia (6), Castilla-la Mancha (6), País Vasco (5), Castilla y León (3), Canarias (3), Extremadura (1) y Murcia (1).

El Ministerio también ha recordado que la vacunación en España se inició en junio de 2022 y las indicaciones actualmente son para grupos de riesgo: personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, especialmente pero no exclusivamente GBHSH (gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres) y personas con riesgo ocupacional como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo y personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus monkeypox o personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo, siempre que no se pueda garantizar el uso adecuado de elementos de protección individual. Además, de los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad.

La OMS ha decretado la emergencia de salud pública de preocupación internacional, su nivel de alerta más alto, por el brote de mpox en África, surgido en República Democrática del Congo (RDC) y causado por una nueva cepa más grave y letal. El número de casos en lo que va de año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes.