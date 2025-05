Las infecciones de transmisión sexual están desbocadas

Alfonso Torices Madrid Lunes, 21 de octubre 2024, 16:27 Comenta Compartir

España tiene un serio problema con las infecciones de transmisión sexual (ITS). El número de diagnósticos de estas patologías, que pueden tener consecuencias graves y duraderas si no se tratan a tiempo, no ha parado de aumentar cada año desde comienzos de este siglo, con un fuerte acelerón desde mediados de la década pasada y con un crecimiento desbocado en los últimos dos años. Así lo certifica el informe de vigilancia de estas enfermedades publicado hoy por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, que incluye ya datos depurados de 2023.

Las dos ITS con mayor incidencia en España, la clamidia y la gonorrea, están disparadas. El año pasado se registraron casi 37.000 nuevos casos de clamidia, lo que significa que su tasa de incidencia se ha multiplicado por cuatro en solo siete años, al pasar de los 18 nuevos diagnósticos por 100.000 habitantes de 2016 a los 79 de 2023. Los contagios por esta bacteria han crecido a una media del 20% anual en este período.

Las infecciones por gonococo, unas 34.400 el año pasado, tienen también una proliferación alarmante. Solo en los dos últimos años han aumentado casi un 41%, lo que ha provocado que se duplique la tasa de incidencia, al pasar de 34 casos por cada 100.000 habitantes en 2021 a 71 en 2023. Es la confirmación de una pronunciada tendencia iniciada en la década pasada, cuando las infecciones por esta bacteria crecieron ya un 20%.

La tercera gran ITS es la sífilis, con casi 11.000 nuevos casos el año pasado. Su aumento es algo menor que el de las dos anteriores, pero también muy preocupante. En dos años los nuevos diagnósticos han subido un 24% y su tasa de incidencia casi se ha duplicado en ese período al pasar 14 a 23 notificaciones por 100.000 habitantes.

La gran mayoría de los infectados son hombres, adultos jóvenes, pero también abundan las chicas de menos de 24 años

El perfil de los pacientes tiene puntos en común entre las tres infecciones, pero también alguna diferencia. De manera general, el contagiado es un varón, entre el 80% y el 90% de las ocasiones en la gonorrea y sífilis, aunque en el caso de la clamidia las mujeres se aproximan a la mitad. El otro rasgo reiterado es que la mayoría son adultos jóvenes, en muy altos porcentajes menores de 34 años, con el matiz entre las mujeres de que la mayoría son todavía más jóvenes, menores de 25 años. Solo la sífilis tiene menos componente juvenil, pues hay más casos de mayores de 35 años que de menores.

Los expertos consideran que los motivos que explican esta epidemia de ITS son una suma de factores, pero entre ellos destaca el cada vez menor uso del preservativo y de otros métodos de barrera, en parte facilitado por el descenso del temor a contraer VIH, con el sida convertido ya hace varios años en una enfermedad crónica.

Esta peligrosa tendencia vendría acompañada de otros factores como el aumento del número de parejas, el inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales, la proliferación de los contactos casuales y de las prácticas de riesgo y una educación sexual que los propios jóvenes califican de entre regular y muy mala, contaminada además por el consumo precoz de la pornografía.

Una encuesta de 2022, realizada por el Observatorio de la Salud Femenina, desveló que solo el 49% de las encuestadas usaba preservativo con regularidad, que el 80% no ponía barreras en el sexo oral ni en el intercambio de juguetes eróticos, que el 30% se olvidaba del preservativo en el sexo de borrachera y otro tanto había recibido coacciones para no usarlo y que hasta el 10% confesó haber practicado relaciones en grupo, especialmente en su modalidad de riesgo de sexo y drogas. Esta última práctica de riesgo aún es más frecuente entre los varones.

Plan de choque y condones gratis

Para contrarrestar este situación, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un plan de choque contra estas enfermedades, que abarca desde el aumento de las campañas de prevención a la mejora del diagnóstico precoz y el acceso a los tratamientos.

Uno de los elementos de este plan es el compromiso de la ministra de Sanidad de destinar antes de que acabe el año diez millones de euros a regalar preservativos a jóvenes para frenar la avalancha de enfermedades venéreas, la todavía demasiado alta cantidad de nuevos positivos en VIH y los embarazos no deseados. La franja de edad que muy probablemente acabará beneficiada por la entrega gratuita de condones es la que va de los 16 a los 22 años, porque es la que tiene menor poder adquisitivo, ya que la mayoría de estos chicos y chicas aún estudian, por lo que el precio de los condones sí que puede ser un elemento que disuada del uso habitual y porque también están entre las edades en las que más han crecido las infecciones sexuales.

